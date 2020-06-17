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Ankara Haberleri: Denetimler arttırıldı

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Denetimler arttırıldı

Hürriyet Haber
17.06.2020 - 23:33 |Son Güncelleme :

Normalleşme süreciyle birlikte son günlerde yaşananan vaka sayılarındaki artışın ardından Ankara Valiliği harekete geçti.

Hürriyet Haber

Pandeminin kontrollü seyri için Valilik koordinasyonunda denetimler il genelinde sürdürülüyor. Denetimlere; Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe belediyeleri zabıtaları, ilçe tarım görevlileri ve ilçe sağlık görevlilerinden oluşan denetim ekipleri ile kaymakamlıklarca oluşturulan AVM denetim ekipleri katılıyor.

Denetimler arttırıldı

Ekipler; park ve bahçeler ile açık alanlar, otobüs durakları gibi kümelenme noktaları, restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler, market ve pazar yerleri, AVM’ler gibi yoğunluğun fazla olduğu yerleri denetledi. Başta sosyal mesafe ve maske kullanımı olmak üzere uyulması gereken diğer kurallarla ilgili de tarama yapıldı. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu, idari para cezaları kesildi. Denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.

Denetimler arttırıldı
Çukurambar ve çevresinde dün gerçekleştirilen denetimlere, 70 emniyet denetim ekibi ile Çankaya Vefa Sosyal Destek ekipleri de katıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Denetimler arttırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2020 tarihinde saat 23 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Denetimler arttırıldı haberi güncellenecektir.

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