Denetimler arttırıldı

Pandeminin kontrollü seyri için Valilik koordinasyonunda denetimler il genelinde sürdürülüyor. Denetimlere; Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe belediyeleri zabıtaları, ilçe tarım görevlileri ve ilçe sağlık görevlilerinden oluşan denetim ekipleri ile kaymakamlıklarca oluşturulan AVM denetim ekipleri katılıyor.







Ekipler; park ve bahçeler ile açık alanlar, otobüs durakları gibi kümelenme noktaları, restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler, market ve pazar yerleri, AVM’ler gibi yoğunluğun fazla olduğu yerleri denetledi. Başta sosyal mesafe ve maske kullanımı olmak üzere uyulması gereken diğer kurallarla ilgili de tarama yapıldı. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu, idari para cezaları kesildi. Denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.





Çukurambar ve çevresinde dün gerçekleştirilen denetimlere, 70 emniyet denetim ekibi ile Çankaya Vefa Sosyal Destek ekipleri de katıldı.