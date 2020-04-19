Denetimde sıkı yardımda hızlı

* Toplam 3 bin 474 market denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 20 vatandaşa cezai işlem uygulanırken; 28 market hakkında da ‘açılış-kapanış saati’ ve ‘sosyal mesafe’ kurallarına uyulmadığı gerekçeleriyle işlem yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edilen 23 marketten 15’inin Altındağ’da olması dikkat çekti.

* 61 pazar yeri denetiminde; kurallara uymadığı tespit edilen 11 pazarcı esnafına toplam 20 bin 860 TL, 34 vatandaşa da toplam 31 bin 92 TL cezai işlem uygulandı. 18 pazar yeri denetimiyle ilk sırada yer alan Yenimahalle’de hiç cezai işlem uygulanmazken; kurallara uymadıkları için Etimesgut’ta 4 esnafa 12 bin 600 TL, Keçiören’de 4 vatandaşa bin 568 TL ceza kesildi.

* Sokağa çıkmaları geçici olarak kısıtlanmasına rağmen yasağa uymayıp dışarı çıkan ‘65 yaş üstü’ ve ‘20 yaş altı’ toplam 19 bin 126 vatandaş, ekipler tarafından ikaz edilerek evlerine geri gönderildi. Bu konuda ekiplerin en çok uyarıda bulunduğu ilçelerin başını, 2 bin 831 ikaz ile Yenimahalle çekti.

* Tüm uyarılara rağmen yasağa uymayan ve hakkında adli/idari işlem yapılan ‘65 yaş üstü’ 418 vatandaşa toplam 163 bin 464 TL ceza kesildi. En çok cezanın kesildiği ilçe, 222 kişiye uygulanan 87 bin 24 TL’lik cezai işlemle Sincan oldu.

* Yasağa rağmen dışarı çıkan ‘20 yaş altı’ bin 12 vatandaşa da toplam 396 bin 794 TL ceza kesildi. Polatlı, bu yasağı en çok delen ilçe oldu ve 204 kişiye toplam 79 bin 968 TL’lik cezai işlem uygulandı.

* Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği tespit edilen 537 kişiye toplam 210 bin 504 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için en çok cezai işlem uygulanan ilçe ise Mamak oldu. 133 vatandaşa 52 bin 136 TL ceza kesildi.

* Ankara polisi ayrıca 65 yaş ve üzeri ile kimsesiz yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına da koştu. Vefa Sosyal Destek Gurubu uygulaması kapsamında 155 ihbar hattına gelen 28 bin 755 talep çağrısı değerlendirilerek, 804 personel görevlendirildi. Kentte toplam 15 bin 729 vatandaşa yardım edildi. Ekiplerin en çok seferber olduğu ilçe Sincan oldu, 9 bin 275 kişiye ulaşıldı.