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Ankara Haberleri: Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

ANKARA HABERLERİ

Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

Sedat CENİKLİ
12.03.2020 - 13:25 |Son Güncelleme :

Vatandaşları da rahatsız eden Ulus’taki çirkin pazarlıklar, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün bölgedeki denetimlerini arttırmasıyla ortadan kalktı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Ankara’nın ‘Okul önünde fuhuş pazarlığı’ haberinin ardından harekete geçti.

Başkent’in tarihi semti Ulus ve çevresindeki asayiş uygulamaları arttırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla Altındağ İlçe Emniyeti’ne bağlı ekipler, zaman zaman fuhuş pazarlıklarının da yapıldığı bölgedeki devriyelerini sıklaştırdı. Hem caddede hem de ara sokaklarda gezen yaya ve oto ekipler, çirkin pazarlıklara ve uygunsuz görüntülere sebep olanlara göz açtırmıyorlar. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 7/24 uygulamanın da yapıldığı Çankırı Caddesi’nde yaya olarak gezen polisler, GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıyorlar.

Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

BULVARA SIKI DENETİM

Polis ekiplerinin uygulamaları sayesinde, güpegündüz fuhuş pazarlıklarının yapıldığı Turgut Özal 2 Bulvarı’ndaki çirkin görüntülerin de önüne geçildi. Özellikle hayat kadınlarının müşteri bekledikleri bölgelerde asayiş denetimleri sıklaştırıldı.

Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

YAPANA VE ARACIYA GÖZ AÇTIRILMADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuş yapan ve aracı olanlara yönelik geçen sene 11 bin 450 işlem yapıldı. Operasyonlarda 15 bin 568 malum şahsa (hayat kadını) Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

Hürriyet Ankara objektifine takılan fuhuş pazarlığı yapılan yerlerden biri olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bu kez polis ekipleri vardı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mart 2020 tarihinde saat 13 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı haberi güncellenecektir.

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