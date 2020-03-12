Denetim arttı çirkin görüntü ortadan kalktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Hürriyet Ankara’nın ‘Okul önünde fuhuş pazarlığı’ haberinin ardından harekete geçti.

Başkent’in tarihi semti Ulus ve çevresindeki asayiş uygulamaları arttırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla Altındağ İlçe Emniyeti’ne bağlı ekipler, zaman zaman fuhuş pazarlıklarının da yapıldığı bölgedeki devriyelerini sıklaştırdı. Hem caddede hem de ara sokaklarda gezen yaya ve oto ekipler, çirkin pazarlıklara ve uygunsuz görüntülere sebep olanlara göz açtırmıyorlar. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 7/24 uygulamanın da yapıldığı Çankırı Caddesi’nde yaya olarak gezen polisler, GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıyorlar.

BULVARA SIKI DENETİM

Polis ekiplerinin uygulamaları sayesinde, güpegündüz fuhuş pazarlıklarının yapıldığı Turgut Özal 2 Bulvarı’ndaki çirkin görüntülerin de önüne geçildi. Özellikle hayat kadınlarının müşteri bekledikleri bölgelerde asayiş denetimleri sıklaştırıldı.

YAPANA VE ARACIYA GÖZ AÇTIRILMADI

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuş yapan ve aracı olanlara yönelik geçen sene 11 bin 450 işlem yapıldı. Operasyonlarda 15 bin 568 malum şahsa (hayat kadını) Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Hürriyet Ankara objektifine takılan fuhuş pazarlığı yapılan yerlerden biri olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bu kez polis ekipleri vardı.