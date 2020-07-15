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Ankara Haberleri: Demokrasi Treni yola koyuldu

ANKARA HABERLERİ

Demokrasi Treni yola koyuldu

Mevlüt HASGÜL-Nurullah GEYLANİ/İHA
15.07.2020 - 02:06 |Son Güncelleme :

Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı koordinasyonunda TCDD tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirmesi yapılan Yüksek Hızlı Tren, ilk seferini yapmak için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

Mevlüt HASGÜL-Nurullah GEYLANİ/İHA

Tren 2 ay süreyle tarifeli olarak hizmet verecek. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 411 kişi kapasitesine sahip ancak koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeninin uygulanması için trende 217 koltuk satışa açıldı. Tren, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve bu seferlerde 23 bin 920 yolcu taşımış olacak. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Demokrasi Treni yola koyuldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 02 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Demokrasi Treni yola koyuldu haberi güncellenecektir.

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