Demokrasi Treni yola koyuldu

Tren 2 ay süreyle tarifeli olarak hizmet verecek. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 411 kişi kapasitesine sahip ancak koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeninin uygulanması için trende 217 koltuk satışa açıldı. Tren, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve bu seferlerde 23 bin 920 yolcu taşımış olacak.