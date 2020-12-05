Demetevler kanayan yara

Başkent Ankara’nın kentsel dönüşüm sorunları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu’nda görüşüldü. Hürriyet Ankara’nın 6 Kasım’da ‘Domino korkusu’ manşetiyle dikkat çektiği Demetevler de, komisyonda gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, geçmiş stoğu nedeniyle riskli bina yoğunluğu taşıyan Demetevler’le ilgili “Demetevler kanayan bir yara. En azından Demetevler’in yarısını taşımadan Demetevler’in dönüşmesi gibi bir şans yok” dedi. Demetevler’in dönüşmesi için birçok defa stratejik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Gürgen, şöyle devam etti:

YARISINI TAŞIMADAN DÖNÜŞÜM OLMAZ

“Planlamalar yaptık, projeler yaptık ama transfer etmeden, en azından Demetevler’in yarısını taşımadan Demetevler’in dönüşmesi gibi bir şans yok. Demetvevler’e bir de metro geldi, zaten çok değerli olan bir ticaret aksı var. O ticaret aksını metro daha da değerlendirdi. Hastanesi de var ve dönüşüm anlamında değerlendikçe değerleniyor. Herhalde birkaç sene önce çalıştığımızda 5 milyarlık bir proje çerçevesindeydi, yürütülmesi hakikaten zor çünkü ekonomik değer orada çok yüksek.

İLÇE BELEDİYELERE YETKİ VERİLDİ

Şimdi belediyelerin yatırım bütçelerinin yüzde 5’ini dönüşüme ayırmaları kanuni zorunluluktur. Riskli yapılarla ilgili onaylamaları hem Ankara’da, hem İzmir’de -aynı İstanbul’da olduğu gibi- ilçe belediyelerine devrettik. Yazılarını da geçen hafta sonu Bakan Bey (Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum)onayladı. Duyurularını yaptık, bir eğitim sonrasında İzmir ve Ankara’da da ilçe belediyeleri riskli yapıları onaylama, inceleme konusunda yetkilendirilmiş oldular. Yerel yönetimleri işin içerisine daha çok almak için gayretimiz var.”

HERGELEN MEYDANI’NDA TARİH ORTAYA ÇIKACAK

Ankara’daki bazı projelerde kendilerinden bilgi almayan sivil toplum kuruluşlarının, “Ankara’nın kalbine hançer saplanıyor. Vatandaş yerinden ediliyor” gibi suçlamalarından rahatsız olduklarını söyleyen Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut da, Ulus Hergelen Meydanı’nda yapacakları kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Hergelen Meydanı, eski İller Bankası Binası’nın hemen arkasında spotçuların olduğu bölüm. Arka tarafında derme çatma yapılar, insanların giremediği garip bir çöküntü alanı var. Bu alanın içerisinde birçok tescilli yapı var.

Buradaki bütün tarihi yapıları ortaya çıkaracak şekilde bir proje geliştirdik. Buradaki spotçuların mağdur olmaması için Dışkapı mevkisinde çarşı yapıyoruz. Ankara’ya yakışır bir meydan projesi ortaya çıkacak yani meydanıyla birlikte o tarihi binaları ortaya çıkarmış olacağız. Yine Altındağ Aktaş Mahallesi’nin de eski bir hali var, bunun da ihalesi yapılmış durumda, inşaatları başlayacak.”