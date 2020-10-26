‘Değnekçiler’den ‘Self Garage’

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu ‘Dijital Değnekçiler’ ekibi, kişisel otoparkların, kullanılmadığı zamanlarda diğer araç sürücülerinin kullanımına açılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Muhammet Abdullah Bülbül danışmanlığında, üniversitenin mühendislik fakültesi öğrencileri Muratcan Yıldız, Abdülkadir Yaldız, Beyza Öztürk, Büşra Çaldiran, Hümeyranur Telci, Yunus Emre Mavi ve Abdurrahman Kocaağa'nın oluşturduğu ‘Dijital Değnekçiler’ ekibinin geliştirdiği ‘Self Garage’ isimli sistem, TEKNOFEST'te akıllı ulaşım teknolojileri alanında da ödül aldı. Teknolojiyle, park yeri sahibi kendi alanını kullanıma açacak, diğer araç sürücüleri de mobil uygulama üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu kazandırmayı amaçlayan uygulamayla, kişisel park yeri sahipleri ile apartmanlara ek gelir de sağlanabilecek. Proje ile şehirlerdeki trafiğin yüzde 20’sini oluşturan park probleminin çözülerek trafiğin rahatlatılması amaçlanıyor.

12 DAKİKA HARCANIYOR

Marmara Üniversitesi’nde yayınlanan bir makaleye göre, şehirlerdeki trafiğin yüzde 20'sini park yeri arayan araçların oluşturduğunu aktaran Abdullah Bülbül, "Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, park yeri arayan bir sürücü ortalama 12 dakika zaman harcamakta ve bu süreç içerisinde ortalama 3-5 litre yakıt tüketmektedir. Bunlarla birlikte park yeri ararken çok yüksek stres yaşanıyor, düzensiz park yerleri oluşuyor ve çok fazla trafik cezasına neden oluyor" şeklinde konuştu. Bu sıkıntıların, kamusal alanların yasa dışı değnekçilerin eline geçmesine neden olabildiğini vurgulayan Bülbül, “Bu problemleri gidermek için kesin çözüm, ulaşım ve park sistemlerinde dijital dönüşümü sağlamak ve akıllı şehirler inşa etmekten geçiyor" diye konuştu.

AKILLI DUBA HALLEDECEK

Projeyi geliştiren öğrencilerden Muratcan Yıldız, sistemde, otopark sahibinin kendi alanlarını panel üzerinden istediği zaman kullanıma açabileceğini, araç sürücülerinin ise mobil uygulamada, en yakın otopark alanlarını görerek rezervasyon yaptırabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Uydu üzerinden araç sürücüsünün lokasyonu belirlenerek, sürücü elektronik olarak tasarlanan akıllı dubaya 10 metre yaklaştığında duba otomatik olarak açılacak, çıkış yaptığında ise üzerindeki sensörler tarafından algılanıp otomatik kapanacak. Böylece ücret de otomatik olarak kesilecek. Birçok problemle karşılaşan araç sürücüsü sadece tek bir tuşla hızlı ve kolay bir şekilde park yeri bulabilecek."

PROJEYE İKİ ÖDÜL

Muratcan Yıldız, projelerinin ilk olarak 2019 Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde Türksat tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Fikir Maratonu'nda 169 takım ve 584 üniversite öğrencisi arasından birinci seçilerek 15 bin lira ödül almaya hak kazandığını vurguladı. Projenin TEKNOFEST 2020 yarışmasında da 3 ayrı elemeden geçerek ortalama 100 takım arasından Akıllı Ulaşım Üniversite ve Üzeri Seviyesi kategorisinde birinciliğe layık görüldüğünü ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıklarını hatırlatan Yıldız, "Bundan sonra proje Türksat himayelerinde devam edecek ve hedef bu konuda çözüm getiren startup şirketi kurmak olacak" dedi.