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Ankara Haberleri: Değnekçiler yine iş başında

ANKARA HABERLERİ

Değnekçiler yine iş başında

Gökhan CEYLAN/DHA
22.06.2020 - 01:33 |Son Güncelleme :

Ankara polisi, şikâyetler üzerine değnekçilere ve sahte valelere yönelik çalışma başlattı.

Gökhan CEYLAN/DHA

Kentin çeşitli noktalarında vatandaştan haksız yere otopark ücreti alındığını belirleyen ekipler, ruhsatsız otopark işleten ve cadde üzerindeki ücretsiz park alanları için ücret talep eden değnekçilere yönelik 'Güven Sokağı' operasyonu düzenledi. Lüks restoran ve kafeler önünde bulunan 9 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Para talep etmediklerini, insanların kendilerine bahşiş verdiğini iddia eden 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin son zamanlarda düzenlediği operasyonlarda 30 değnekçi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi. 

FOTOALTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin, vatandaşa cadde üzerinde park yeri gösterdiği ve bunun karşılığında para aldığı görüldü.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Değnekçiler yine iş başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2020 tarihinde saat 01 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Değnekçiler yine iş başında haberi güncellenecektir.

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