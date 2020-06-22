Değnekçiler yine iş başında

Kentin çeşitli noktalarında vatandaştan haksız yere otopark ücreti alındığını belirleyen ekipler, ruhsatsız otopark işleten ve cadde üzerindeki ücretsiz park alanları için ücret talep eden değnekçilere yönelik 'Güven Sokağı' operasyonu düzenledi. Lüks restoran ve kafeler önünde bulunan 9 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Para talep etmediklerini, insanların kendilerine bahşiş verdiğini iddia eden 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin son zamanlarda düzenlediği operasyonlarda 30 değnekçi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin, vatandaşa cadde üzerinde park yeri gösterdiği ve bunun karşılığında para aldığı görüldü.
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