Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Koronavirüsle mücadelede 1 haftadır yeni tedbirlerin uygulandığını hatırlatan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kamusal tedbirlerden ziyade bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti. Kayıpmaz, “Kamusal önlemler halihazırdaki durumu ile hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin de aşamalı olarak gündeme gelmesi söz konusu olur” dedi. Koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında alınan tedbirlerin 1 haftadır uygulandığını belirten Kayıpmaz, özetle şunları söyledi:

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BELİRLEYİCİ

“Eğer bunlar hasta sayılarını, hastane yükünü azaltma anlamında yeterli olmazsa ek tedbirlerin alınması da gündeme gelebilir. Elbette ki tam kapatma, hastanelerin üzerindeki yükü azaltma açısından faydalı bir yöntemdir. Ama bunun getireceği psikolojik, sosyal, ekonomik ciddi sonuçlar da vardır. Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada kamusal daha sert tedbirler her an için hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki günler bununla ilgili belirleyici olacak. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur.

EVDE TOPLANMALAR ÇOK RİSKLİ

Tedbirlere uyulması halinde kısıtlama ve kapatmalar o denli az olur. Hâlen maskelerin burunların altında, çenede takıldığını görüyoruz, bunun bir koruyuculuğu yok. Kafe ve restoranların oturma bölümleri kapalı ama evlerde toplanmalar devam ediyor. Bu dönemde ev içindeki toplanmaların hastalığın yayılımı açısından önemi çok büyük. Ev içindeki toplanmalar bu hastalığın yayılmasına ana etkenlerden bir tanesi. Misafirlik de bu dönemde olmamalı. Kalabalıklardan evde ve dışında kaçmamız gerekiyor. Biz hâlâ paket servislerde büfelerin önünde o kalabalıkları görüyorsak, fiziki mesafe oralarda korunamıyorsa burada bir sorun var demektir. İşletmeler de yaşamına devam etmek durumda, buralardan hizmet alan insanlarımızın davranışları çok önemli. Hastalık tehdidi ortadan kalkıncaya kadar toplumsal bağışıklık aşılar aracılığı ile yaygın biçimde sağlanacağı zamana kadar tedbirlere uymak durumundayız.”