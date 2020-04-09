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Ankara Haberleri: Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor

ANKARA HABERLERİ

Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor

Hürriyet Haber
09.04.2020 - 23:49 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesinin bugün yapılacağını söyledi. Altınok, ihale için başvuru yapan firmaları incelediklerini ve 20 firmanın ön yeterlilik alarak ihaleye katılma hakkı elde ettiğini belirtti.

Hürriyet Haber

Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını ülkeye ve Başkent Ankara’ya yakışır bir törenle 2021’de gerçekleştireceklerini aktaran Altınok, kulenin yüksekliğinin 30 metre daha arttırılarak 145 metreye çıkarılacağını bilgisini paylaştı. Altınok, kule ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor

ÇOCUKLAR İÇİN UZAY TERASI

“Cumhuriyet Kule’miz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara’nın göz bebeği haline gelecek.

CAMDAN KAFES EKLENECEK

Kuleye 37.6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler, 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını seyredebilecek. İçerisinde bin metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı tarzda tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Nisan 2020 tarihinde saat 23 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor haberi güncellenecektir.

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