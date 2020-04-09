Cumhuriyet Kulesi’nde ihale bugün yapılıyor

Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını ülkeye ve Başkent Ankara’ya yakışır bir törenle 2021’de gerçekleştireceklerini aktaran Altınok, kulenin yüksekliğinin 30 metre daha arttırılarak 145 metreye çıkarılacağını bilgisini paylaştı. Altınok, kule ile ilgili şu bilgileri paylaştı:







ÇOCUKLAR İÇİN UZAY TERASI



“Cumhuriyet Kule’miz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hakim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara’nın göz bebeği haline gelecek.



CAMDAN KAFES EKLENECEK



Kuleye 37.6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler, 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını seyredebilecek. İçerisinde bin metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı tarzda tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”