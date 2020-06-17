Çubuk turşusunda pandemi bereketi

Koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen, Türkiye’de ve dünyada ünlü Çubuk turşusuna talep arttı. Sınır kapılarının kapanması nedeniyle yurt dışına ürün gönderemeyen ilçedeki turşucular, pandemi döneminde yurt içindeki talepleri karşılamakta zorlanıyor. Çubuk turşusunun özelliğinin içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmaması olduğunu belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, turşunun içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekti. İç piyasadaki talebi karşılayamadıkları için ihracatın hedeflenen kapasiteye ulaşamadığını kaydeden Başkan Demirbaş şunları söyledi:

AMERİKA’DAN IRAK’A 10 ÜLKE VAR

“Yaptığımız tanıtımlar ve festivallerle birlikte turşumuzu dünyaya tanıtmayı başardık. Bu konuda önemli çalışmalar yapan herkese ilçem adına teşekkür ediyorum. Artık yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da önemli talepler gelmeye başladı. Daha önceden de talepler geliyordu ama son iki yılda olduğu kadar talep gelmiyordu. Özellikle bu yıl çok fazla talep gelmesi bekleniyor.

İlçemizden ihraç yapılan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Irak gibi 10 ülke bulunuyor.

KAPILAR KAPANDI İÇ PİYASADA ARTTI

En çok satılan ürünlerin başında salatalık turşusu geliyor. Bunun yanında karışık turşu, biber çeşitleri de talep görüyor. Turşu üreticileri pandemi döneminde özellikle internet ve telefonla sipariş alıyor. Pandemi dönemine kadar turşularımız kargoyla, hava yolu, kara yolu ve deniz yoluyla Çubuk’tan ihraç ediliyordu. Pandemi ile birlikte kapılar kapanınca bu kez de iç piyasada turşu satışları arttı.

50 BİN TONA YAKIN ÜRETİM HEDEFİ

Özellikle internet yönetimiyle satışlar arttı. Yurt dışına giden ürün döviz demektir. Bu kapsamda ilçemizdeki üreticilerin ülke ekonomisine katkıda bulunmaları bizi çok memnun ediyor. İnşallah yurt dışına bu sene içinde 10 bin ton turşu satışı hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin ton turşu üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl üretimi yüzde 10 daha artırmak hedeflerimiz arasında.”

BANDROLLÜ SATIŞLA TAKLİT ÖNLENECEK

Coğrafi işaret belgesini aldıkları Çubuk turşusunu bandrollü satışlarla koruma altına almayı hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Baki Demirbaş, “Bir taraftan turşumuzun tanıtımını yaparken, diğer taraftan da çiftçilerimizi turşuluk sebze üretmeleri konusunda yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah coğrafi işaret belgesini aldığımız turşumuzu bandrollü satışlarla koruma altına almayı hedeflemekteyiz. Böylelikle turşumuzun taklit edilmesini önleyerek, yapılan bazı sahtekarlıkların da önüne geçmiş olacağız” dedi.