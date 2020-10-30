Çubuk-1 Barajı törenle açıldı

Törende ayrıca ABB tarafından 42 noktanın temel atma ve toplu açılışı da gerçekleştirildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş özetle şunları söyledi: “Ankara’mıza kazandırılan bu barajı ve çevresini yeniden düzenleyerek yine Ankaralının hizmetine sunmak istedik. Atatürk Evi’ni müze haline getiriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sık sık dinleyeme geldiği alan orijinal hale getirilerek, düzenlendi. Alandan iki kamyon çöp attık, arkadaki hafriyat alanının bir kısmını temizledik, inşallah oranın tamamını temizlemek suretiyle oraya da eskisi gibi su tutup baraj haline getireceğiz. Bugüne kadar buraya Çevre Koruma, Fen İşleri, ASKİ ve diğer birimlerin harcadığı para 14 milyon 616 bin TL.”







GÜZEL ANKARA’YI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara’nın bir kültür, müzik, sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Bunu yapacak kişi de Mansur Yavaş. Bunu yapacaktır, yürekten inanıyorum. Çok daha güzel bir Ankara’yı hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “İYİ Parti Genel Başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak ben Mansur Başkan’dan razıyım. İnşallah Ankaralılar da razı olur. Allah da razı olur. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.







