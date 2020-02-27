CSO’yu yıl sonunda hizmete sunacağız

CSO binasında dün incelemelerde bulunan Bakan Ersoy projenin son durumuyla ilgili şunları kaydetti: “Artık projede sona geliyoruz. Projenin tarihi çok eski. 1980 yılında böyle bir projenin yapılmasına karar veriliyor. Alan ve yer tahsisi yapılıyor. 1992’ye kadar bir süreç geçiyor ve sonrasında bir proje yarışması yapılıyor ve yarışma sonrasında projeye başlanmış oluyor. Yıl 2020, artık 28 yıl geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi atadığında söylediği projelerin başında burası geliyordu. 2020 yılında buranın açılması talimatını vermişlerdi. Bu yıl sonuna kadar kesinkes bu projeyi hayata geçireceğiz inşallah. Çok hızlı gidiyoruz. Sona gelindi. Haziran ayında da bu proje ile ilgili net bir tarih vererek açılışını yapacağız. Ama peyzaj ve son montaj işlerimiz kaldı. Bu projeyle ilgili kaynak ve finansman sıkıntımız yok. Bu yıl içerisinde başta Ankaralılar olmak üzere halkın hizmetine sunacağız.” Yunus Emre KARTAL-İbrahim Berat YILMAZ/İHA

4 CUMHURBAŞKANI 6 BAŞBAKAN 30 BAKAN GÖRDÜ

1992’deki yarışmayla projelendirilen ve 21 Aralık 1997’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de katıldığı törenle temeli atılan, ancak yapımı yılan hikâyesine dönen CSO binası inşaatındaki son durumu Hürriyet Ankara 20 Kasım 2015’te “Bitmeyen senfoni” manşetiyle gündeme getirdi. Finansman yetersizliği ya da farklı sebeplerle çalışmaları yıllarca aksayan CSO binası inşaatını bugüne kadar 4 cumhurbaşkanı; 6 başbakan; 9’u kültür ve turizm, 7’si bayındırlık, 5’i çevre ve şehircilik, 5’i turizm, 4’ü de kültür olmak üzere 30 bakan gördü.

Anıtkabir ile Ankara Kalesi aksında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanı dördüncü bölgedeki 154 bin metrekare arazi üzerine kurulu, 62 bin 547 metrekare inşaat alanına sahip yumurta formundaki yapıda, 20 bin 23 kişilik konser ve 500 kişilik oda orkestrası salonları bulunuyor.