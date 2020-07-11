CSO ve çevresi Sanat Adası olsun önerisi

Ankara Kent Konseyi(AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile AKK Yürütme Kurulu Temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret etti. AKK temsilcileri, Ankara’nın kültür ve sanatın başkenti olmasına yönelik projelerini Yavuz’a anlattı. AKK, inşaası devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) alanı ve çevresinin ‘Sanat Adası’ olarak planlandığını ve bu alanda konserler, sergiler ile çocuk etkinliklerinin yapılabileceğini dile getirdi.

ETKİNLİKLER KAMPÜSÜNE DÖNÜŞSÜN

Gençlik Parkı, Millet Bahçesi ve 19 Mayıs Stadyumu’nun da bu alanı içine alan bir ‘etkinlikler kampüsü’ haline dönüştürülmesini arzu ettiklerini dile getiren AKK Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, kentte kültürel ve sanatsal faaliyetleri arttıracak önerilerde bulundu. Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AKK’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söylerken, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

AKK’NİN ÖNERİLERİ İSE ŞÖYLE

-Ankara Kalesi içinde ‘Müzik Müzesi’ ve ‘Sanat Terapisi Eğitim Merkezi’ kurulması,

-Başkent’in yaşayan değerli isimleri ile ‘Yaşayan Tarih’ konulu kısa belgesel film çalışmalarının yapılması

-Ankara’nın mimarlık tarihi üzerine bir sergi düzenlenmesi ve kitap hazırlanması,

-Sanat galerileri ve sanatçılar ile iletişimin arttırılması,

-Sağlık çalışanlarının emeklerinden dolayı bir anıt inşa edilmesi,

-Yenileme çalışmaları tamamlandığında Resim Heykel Müzesi’nde sanat tarihi sohbetleri yapılması,

-‘Film in Turkey’ sayfasına Ankara için uygun görseller ve içerik üretilmesi,

-2 Eylül tarihinin ‘Türk Halk Oyunları Günü’ olarak kutlanması,

-Uçan Süpürge Film Festivali’nin 25. yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden başlayarak Ankara’nın ilçelerini gezen ‘Tanrıçalar Turu’ projesi yapılması,

-Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte organize edilmesi,

-Periyodik aralıklarla açık hava konserlerinin planlanması,

-1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sanat sezonun açılması.