COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ndeki gözlemleri doğrultusunda ev içerisinde pozitif bir kişinin, negatif bir kişiye hastalık bulaştırabildiğine dikkat çeken Kayıpmaz, “Yapmamız gerekenler basit: kalabalık oluşturmayacağız. Maskeyle dirseğimizi değil, ağız ve özellikle burnumuzu kapatacağız. Ellerimizi yıkamadan yüzümüze dokunmayacağı” dedi. Kayıpmaz, riski azaltmak için ev içindeki ortak alanlarda maske kullanmasını gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:







BULAŞTIRICILIĞI AZALMADI



“Beraber geçirilen vakit çok kısa tutulmalıdır. Yemek sırayla yenmelidir. Ortak tuvalet-banyo kullanma durumunda hasta kişinin(koronavirüs hastası) her kullanımından sonra çamaşır suyuyla temizlik son derece yararlıdır. Evde izolasyon şansı olmayan kişilerse klinik gözlem evlerinde izole edilmelidir. Ayrıca sıcak havaların ve açık havada geçirilen sürenin artmasının, virüsün bulaştırıcılığında ve hastalık yapıcı etkisinde herhangi bir azalmaya yol açmadığını görüyoruz.”