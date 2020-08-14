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Ankara Haberleri: COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

ANKARA HABERLERİ

COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

Duygu YENER/AA
14.08.2020 - 00:22 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Önümüzde sonbahar-kış olduğunu düşündüğümüzde tedbirlerde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var” uyarısı yaptı.

Duygu YENER/AA

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’ndeki gözlemleri doğrultusunda ev içerisinde pozitif bir kişinin, negatif bir kişiye hastalık bulaştırabildiğine dikkat çeken Kayıpmaz, “Yapmamız gerekenler basit: kalabalık oluşturmayacağız. Maskeyle dirseğimizi değil, ağız ve özellikle burnumuzu kapatacağız. Ellerimizi yıkamadan yüzümüze dokunmayacağı” dedi. Kayıpmaz, riski azaltmak için ev içindeki ortak alanlarda maske kullanmasını gerektiğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var

BULAŞTIRICILIĞI AZALMADI

“Beraber geçirilen vakit çok kısa tutulmalıdır. Yemek sırayla yenmelidir. Ortak tuvalet-banyo kullanma durumunda hasta kişinin(koronavirüs hastası) her kullanımından sonra çamaşır suyuyla temizlik son derece yararlıdır. Evde izolasyon şansı olmayan kişilerse klinik gözlem evlerinde izole edilmelidir. Ayrıca sıcak havaların ve açık havada geçirilen sürenin artmasının, virüsün bulaştırıcılığında ve hastalık yapıcı etkisinde herhangi bir azalmaya yol açmadığını görüyoruz.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça COVID-19 tedbirlerinde vitesi büyütmeye ihtiyacımız var haberi güncellenecektir.

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