COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor

Bir hastanın 20 gün boyunca telefon rehberindeki tüm yakınlarına ‘Mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edin. Ben şu anda çok kötüyüm. Nefes alamıyorum, oturamıyorum, gezemiyorum’ diye mesaj attığını aktaran Ateş, “O hasta demek ki çok sıkıntılı bir süreçte” dedi.







KURALLAR YAŞAM TARZI OLMALI



İnsanların koronavirüsü önemsemediklerini kaydeden Ateş, şöyle devam etti: “Ne zamanki çok yakınından biri bu işle muzdarip olduktan sonra bu işin önemini anlamaya başlıyorlar. Bu hastalığın tedavisi hali hazırda yok. Aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Hem toplumsal hem bireysel anlamda tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak hepimizin boynunun borcu. Bu işi bireye kadar indirmezsek pandeminin önüne geçemeyiz. Bu sorumluluğu kendimize bir vazife edinmeliyiz. Yapılacak şey çok kolay. Maskemizi takmak, her alanda mesafeye dikkat etmek temizlik ve hijyen kuralını yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu uyguladığımız zaman bu salgını çok kolay bir şekilde engelleyebiliriz.”