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Ankara Haberleri: COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor

ANKARA HABERLERİ

COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor

Duygu YENER/AA
25.10.2020 - 00:39 |Son Güncelleme :

Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş, COVID-19’a yakalanan hastaların hem ruhsal hem de fiziki anlamda ciddi etkilendiklerini söyledi.

Duygu YENER/AA

Bir hastanın 20 gün boyunca telefon rehberindeki tüm yakınlarına ‘Mesafeye, maskeye, hijyene dikkat edin. Ben şu anda çok kötüyüm. Nefes alamıyorum, oturamıyorum, gezemiyorum’ diye mesaj attığını aktaran Ateş, “O hasta demek ki çok sıkıntılı bir süreçte” dedi.

COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor

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İnsanların koronavirüsü önemsemediklerini kaydeden Ateş, şöyle devam etti: “Ne zamanki çok yakınından biri bu işle muzdarip olduktan sonra bu işin önemini anlamaya başlıyorlar. Bu hastalığın tedavisi hali hazırda yok. Aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Hem toplumsal hem bireysel anlamda tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamak hepimizin boynunun borcu. Bu işi bireye kadar indirmezsek pandeminin önüne geçemeyiz. Bu sorumluluğu kendimize bir vazife edinmeliyiz. Yapılacak şey çok kolay. Maskemizi takmak, her alanda mesafeye dikkat etmek temizlik ve hijyen kuralını yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu uyguladığımız zaman bu salgını çok kolay bir şekilde engelleyebiliriz.” 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 00 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça COVID-19 hem ruhsal hem fiziki etkiliyor haberi güncellenecektir.

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