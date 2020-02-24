Çok şirin hareketler bunlar

Ayşegül Yılmaz ve Merve Armağan... Onlar, “Bizi sanat bir araya getirdi” diyen iki resim öğretmeni. Sanatın gücünü kullanarak çocuklardaki hastane korkusunun önüne geçmeyi ve çocukların yüzünü güldürmeyi hedefleyen iki öğretmen, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önümüzdeki ay açılması planlanan yeni çocuk hastanesinin soğuk duvarlarını rengârenk çizgi film karakterleriyle ısıtıyor. Bu özel çalışmada öğretmenlere, kendileri gibi gönüllü olan öğrencileri de eşlik ediyor. Çocukların hastanede korkmadan ve eğlenceli vakit geçirerek tedavi olmalarını sağlamak istediklerini söyleyen öğretmenler, “İlhamımızı, duvarları görecek bir çocuğun gülümsemesinden aldık” diyor. İki haftadır devam eden çalışmaları boyunca 40’a yakın çizgi film karakterini yağlı boya tekniğiyle hastane duvarlarına çizen Ayşegül Yılmaz ve Merve Armağan, “Her şey çocuklar gülsün diye” dedikleri gönüllülük projeleri hakkında şunları söyledi:

SAYININ ARTMASINI İSTİYORUZ







* Ayşegül Yılmaz: “Çocukların moral bulacağı bir atmosfer yaratmaya çalıştık. İlhamımızı, onların bu çalışmaları görünce oluşturacağı gülümsemeleri düşünerek sağladık. Sayının artmasını ve bütün çocuk hastanelerinin koridorlarının böyle çalışmalarla donatılmasını istiyoruz.”

AÇILDIĞINDA GÖRMEYE GELECEĞİZ







* Merve Armağan: “Hastanenin atmosferini yaptığımız bu resimlerle biraz daha çocuklar için motive edici hale getirmek istedik. Her şey çocukların gülümsemesi için. Hastane açıldığında onların gülümsemelerini görmeye geleceğiz. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Türkiye genelinde de çalışmaların yayılması için gönüllü olabiliriz.”

Hastanenin duvarlarını Şirinler, Minyonlar, Örümcek Adam ve Nasreddin Hoca’nın yağlı boya tekniğiyle yapılan resimleri süslüyor.