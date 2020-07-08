Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

Ankara Haberleri: Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

ANKARA HABERLERİ

Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

Hürriyet Haber
08.07.2020 - 01:20 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin yaz tatilini mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hürriyet Haber

Yaz tatilinin başlamasıyla, çocukların bilgisayarda daha fazla zaman geçirmesinin, internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğini belirten Baran, ailelere ‘çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli iş yerlerinde çalıştırıp, hayata hazırlamaları’ çağrısında bulundu. Baran, şunları söyledi:

Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

KARİYERİNİ DOĞRU PLANLAYABİLİR

“Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamda kişisel yatkınlık ve yeteneklerine göre çalışması, onlara mesleki tecrübe kazandıracak. Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz, meslek ve hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak. Erken yaşta iş hayatına başlaması, çocuğun mesleki tecrübe kazanması ve özgüveninin oluşması açısından önemli. COVID-19 nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilir, bu da internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabilir. Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin."

Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar tatilde hayatı öğrensin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar tatilde hayatı öğrensin haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kahramankazan Yolu’nda gecikme telafi edilecek

Kahramankazan Yolu’nda gecikme telafi edilecek

AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

AHOK’tan ÖHO’lar için ihale çıkışı

Hobi kazanca dönüştü

Hobi kazanca dönüştü

ABB Meclisi’nin gündemi 294 madde

ABB Meclisi’nin gündemi 294 madde

Akülü sandalyelere bakım ve onarım

Akülü sandalyelere bakım ve onarım

Ilıkan: Engellediğimiz tek şey suya zam

Ilıkan: 'Engellediğimiz tek şey suya zam'

9 bin 87 araca işlem yapıldı

9 bin 87 araca işlem yapıldı

700 dönüm ekili arazi yangında zarar gördü

700 dönüm ekili arazi yangında zarar gördü

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVREN GölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Temmuz 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:28
  • Güneş
    05:21
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.