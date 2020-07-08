Çocuklar tatilde hayatı öğrensin

Yaz tatilinin başlamasıyla, çocukların bilgisayarda daha fazla zaman geçirmesinin, internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabileceğini belirten Baran, ailelere ‘çocuklarını yaz tatilinde meslek öğrenebilecekleri güvenli iş yerlerinde çalıştırıp, hayata hazırlamaları’ çağrısında bulundu. Baran, şunları söyledi:







KARİYERİNİ DOĞRU PLANLAYABİLİR



“Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine uygun ortamda kişisel yatkınlık ve yeteneklerine göre çalışması, onlara mesleki tecrübe kazandıracak. Çırak olarak iş hayatına ilk adımı atan gençlerimiz, meslek ve hayat tecrübesi kazanmış olacak. Ailesi ve kendisi yeteneklerini keşfederek kariyerini doğru planlayacak. Çalışan, üreten, meslek sahibi gençler ekonomi ve ticaretimizi emanet edeceğimiz mirasçılarımız olacak. Erken yaşta iş hayatına başlaması, çocuğun mesleki tecrübe kazanması ve özgüveninin oluşması açısından önemli. COVID-19 nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, yaz tatilinin başlamasıyla bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilir, bu da internet ve oyun bağımlılığına zemin oluşturabilir. Çocuklar yaz tatilini bilgisayarda oyun başında değil, mesleki tecrübe kazanıp, hayatı öğrenerek geçirsin."







