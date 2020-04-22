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Ankara Haberleri: Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı

ANKARA HABERLERİ

Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı

Şaduman UNUTMAZ-Muhammet BAYRAM/DHA
22.04.2020 - 22:53 |Son Güncelleme :

Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan öğrenciler, evlerinin balkon ve camlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşıyor.

Şaduman UNUTMAZ-Muhammet BAYRAM/DHA

Başkent'in hemen her yerinde binaların pencereleri, balkonları çocuklar ve aileleri tarafından bayraklarla donatılıyor ve balonlarla süsleniyor. 

Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Nisan 2020 tarihinde saat 22 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı haberi güncellenecektir.

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