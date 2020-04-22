Başkent'in hemen her yerinde binaların pencereleri, balkonları çocuklar ve aileleri tarafından bayraklarla donatılıyor ve balonlarla süsleniyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Nisan 2020 tarihinde saat 22 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar pencereleri bayraklarla donattı haberi güncellenecektir.