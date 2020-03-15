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Ankara Haberleri: Çocuklar kime bırakılacak?

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Çocuklar kime bırakılacak?

Murat YILMAZ
15.03.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Anaokulu ve kreşlerin koronavirüs nedeniyle tatil edilmesi, çalışan anneleri de tedirgin etti. Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği Onursal Başkanı Nebahat Boğut, çalışan ailelerin çocuklarını anneanne, babaanne ve dedelerine bırakmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti.

Murat YILMAZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerini koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil etmesi gözleri bu kurumlara çevirirken, tatil kararı, özellikle özel sektörde çalışan anneleri düşündürmeye başladı. Çalışan ailelerin çocuklarını babaanne, anneanne ve dedelerine bırakmak zorunda kalacaklarına dikkat çeken Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği Onursal Başkanı Nebahat Boğut şunları söyledi:

Çocuklar kime bırakılacak

BÜYÜKLERİNE BIRAKACAKLAR

“Çalışan anneler çok mağdur durumda. Dünden beri telefonlarımız susmuyor. Kamuda 12 yaş altı çocuğu olanlara idari izin verdiler ama bizim de annelerin de merak ettiği durum, kurumlar ne zamana kadar kapalı kalacak? Ailelerimiz çocuklarını risk grubu diye belirtilen büyükannelerine, büyükbabalarına bırakmak durumunda kaldılar. Kendim de bir kurucuyum. Birçok çocuğumla dün (önceki gün) ‘Yavrum babaanne, anneanne ve dedelerine çok yaklaşma’ diye vedalaştım. Bizim bilim insanlarının açıklamalarına karşı çıkma haddimiz olamaz, toplum sağlığını düşünmek zorundayız.

KAOS SONA ERİNCE AÇILMALI

Kovid-19 çocuklara bulaşmadı. Henüz bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün elinde bir veri yok. En korunaklı, bulaşmayan grup 10 yaş altı olarak açıklanıyor. Ama çocuklar bulaşıcı hastalıkları taşıyabiliyorlar. Salgın olsun olmasın anaokulları ve kreşler mecburen sorumlulukları gereği zaten hijyene dikkat etmek zorunda. MEB ve Aile Bakanlığı süreci takip edecektir. Bence okul öncesi eğitim kurumlarını ortalıktaki kaos sona erince açmak durumundayız. Bu hem çalışan aileler, hem çocuklar, en önemlisi de çocukların büyükanne, büyükbabalarını korumak adına önemli diye düşünüyoruz.”

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