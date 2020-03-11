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Ankara Haberleri: Çocuk zabıtalar AŞTİ’yi denetledi

ANKARA HABERLERİ

Çocuk zabıtalar AŞTİ’yi denetledi

Hürriyet Haber
11.03.2020 - 09:19 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 25’nci Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, ABB zabıta ekipleriyle birlikte AŞTİ’de denetim yaptı.

Hürriyet Haber

Çocuk zabıtalar; otobüs firmalarının bilet yazıhanelerinin yanı sıra büfe ve restoranları da denetledi. Ecza dolabı bulundurmayan bir büfeye para cezası uygulayan çocuk zabıtalar, bilet yazıhaneleri ile restoranlarda çalışan personelin sağlık kurallarına uyup uymadığını da dikkat ederek hijyen kurallarına uymayanları uyardı. Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Çocuklarımız sağlıklı ürünlerin nasıl kullanılacağı konusunda yeni bilgiler öğrenirken, açıkta satılan yiyecekler ile tehlike arz edecek gıda maddelerini almamaları konusunda bilinçlendiler” dedi.

HALK SÜT’TE 1 TL İNDİRİM

ABB’nin ‘Kırsal Kalkınma Projesi’ kapsamında, kentin kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden temin ettiği ‘Halk Süt’ün 3 litrelik fiyatı 14.5 liradan 13.5 liraya düşürüldü. Vatandaşlar günlük sütü Gimat, Gökkuşağı, ABB, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ fabrika satış mağazalarından satın alabilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuk zabıtalar AŞTİ’yi denetledi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuk zabıtalar AŞTİ’yi denetledi haberi güncellenecektir.

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