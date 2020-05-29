Çocuk Üniversitesi’nde çevrim içi bilim dersi

Çocuk Üniversitesi olarak bilinen Ankara Üniversitesi (AÜ) Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, koronavirüs nedeniyle eğitime verilen arada uzaktan eğitim yoluyla çocukların evlerinde de bilimle ve bilim insanları ile buluşmalarını sağlıyor. A.Ü. Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde A.Ü. Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ekim tarafından ‘Ben Bir Veteriner Hekimim’ adlı online okul ile ilkokul çağındaki öğrencilere eğitim veriliyor. İlk programlarını nisan ayında Mamak Ahmet Hızal İlkokulu öğrencileri ile gerçekleştiren uzaktan eğitim programının mayıs ayı ilk dersinde, Türkiye’nin farklı yerlerinden öğrenci ve velilere de ulaşıldı.

DERSLER 60 DAKİKA

Velilerin gözetimi ve izninde gerçekleştirilen, öğrencilerin canlı katılımının olduğu derslerle ilgili için www.cocukuniversitesi.ankara.edu.tr adresi üzerinden katılım ve bilgi alınabiliyor. 60 dakikalık derslerde ‘doğa ve çevre sevgisi’, ‘hayvan türlerini tanıyalım’, ‘nesli tükenen hayvanlar’, ‘doğa ve hayvanların korunması için üzerimize düşen sorumluluklar’, ‘veteriner hekim kimdir, ne yapar’, ‘ben bir veteriner hekimim’ başlıklı konular işleniyor.

İNTERAKTİF KATILIM







‘Ben Bir Veteriner Hekimim’ okulu sayesinde evlerinden dışarı çıkamayan çocukları, bilim ve bilim insanları ile buluşturduklarını belirten Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, “İnteraktif bir katılım var. Türkiye’nin her yerinden, her okuldan isteyen tüm çocuklara ulaşmamız mümkün oldu. Bu çok güzel bir şey. Çok da olumlu geri dönüşler aldık. Hem çocuklardan hem öğretmenlerden hem de velilerden. Çok önemli bir adım oldu” diye konuştu.

fotoaltı: Doç. Dr. Okan Ekim derslerde, kedisiyle birlikte kamera karşısına geçiyor ve konuları miniklere aktarıyor.