Çobanlar dağıttı zabıta topladı

Ankara’nın Güdül ilçesinde besicilik yapan Adalet Karadayı, geçirdiği kısmi felç nedeniyle hastaneye yattı ve ineklerini yanında çalışan iki Afgan çobana emanet etti. Hayvanları ilçe merkezinden Yeşilöz Mahallesi’ndeki otlak alana götürmek için mandıradan dışarı çıkaran çobanlar, 120 ineğin kontrolünü kaybedince hayvanlar tarlalara dağıldı. İnekleri zapt edemeyen acemi çobanlar durumu telefonla Güdül Belediyesi’ne bildirdi. Çobanların imdadına Güdül Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki zabıtalar yetişti. Hayvanları tek tek toplayarak bir araya getiren zabıta ekibi, çobanlara yardım edip iki gün boyunca ineklerin bakımını üstlendi, karınlarını doyurdu. Ardından zabıtalar havaların ısınması ve otların çıkmasıyla otlak alana götürülmesi gereken 120 büyükbaş hayvanı yeniden kontrollü bir şekilde Yeşilöz Mahallesi’ne götürdü.

TARLALARDAN HAYVANLARI TOPLADIK

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 21 Nisan’da yaşanan olayı şöyle anlattı: “Büyükbaş hayvancılık yapan vatandaşımızın iki tane Afgan işçisi var. Kendisi ameliyat olmuş çobanlar hayvanları öyle bırakmışlar dağılmış. Tarlalardan hayvanları topladık. O gün zabıtalar hayvanları güttüler. Besicimize belediye olarak destek verdik. Yemlerini ayarladık. 2 gün sonra da otladıkları yer olan Yeşilöz Mahallesi’ndeki alana zabıta ve belediye personelleri eşliğinde çıkardık sonra da çobanlara sürüyü devrettik. Ben vatandaşımızı mağdur etmeyen çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz bu süreçte vatandaşımız bizi arayıp ihtiyacı olduğunda karşılıyoruz. Makam arabamı da vatandaşımıza veriyorum onunla da millete hizmet ediyoruz.”