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Ankara Haberleri: Çıkma yasaklılara istisna günleri

ANKARA HABERLERİ

Çıkma yasaklılara istisna günleri

Hürriyet Haber
07.05.2020 - 09:48 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında bu hafta uygulanacak istisna günleri ve saatlerini duyurdu.

Hürriyet Haber

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda uygulanmakta olan bazı tedbirler ve kısıtlamalar belirtilen gruplarda yer alanlara, belirlenen tarih ve zaman diliminde istisna sağlanacaktır” denildi. Ayrıca, dışarı çıkışların yürüme mesafesiyle sınırlı olacağı da vurgulandı.

SADECE 1 GÜN VE 4 SAAT

Yaş aralıklarına göre belirlenen 4’er saatlik evde çıkma izni bilgileri şöyle:
* 65 yaş ve üzeri: 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arası.
* 0-14 yaş grubu: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri ar

YOĞUNLUK ARTTI

Dün, kentte meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun geçen haftalara oranla fazla olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda da birçok vatandaş yeni nesil ulaşım aracı ‘Martı’lara binmeyi tercih etti.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çıkma yasaklılara istisna günleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çıkma yasaklılara istisna günleri haberi güncellenecektir.

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