Çıkma yasaklılara istisna günleri

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Kovid-19 salgınıyla mücadele doğrultusunda uygulanmakta olan bazı tedbirler ve kısıtlamalar belirtilen gruplarda yer alanlara, belirlenen tarih ve zaman diliminde istisna sağlanacaktır” denildi. Ayrıca, dışarı çıkışların yürüme mesafesiyle sınırlı olacağı da vurgulandı.



SADECE 1 GÜN VE 4 SAAT



Yaş aralıklarına göre belirlenen 4’er saatlik evde çıkma izni bilgileri şöyle:

* 65 yaş ve üzeri: 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arası.

* 0-14 yaş grubu: 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri ar

YOĞUNLUK ARTTI

Dün, kentte meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğunun geçen haftalara oranla fazla olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda da birçok vatandaş yeni nesil ulaşım aracı ‘Martı’lara binmeyi tercih etti.