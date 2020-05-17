Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği



“2005’te kentsel dönüşüm kapsamına alınmış olan Şirindere bölgesinde çoğunluğu gecekondu niteliğinde olan evlerin sahipleri taşındılar ve yerlerine kâğıt toplayıcı aileler, bireyler yerleşti. Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunlaştırdığı denetim ve temizlik çalışmaları; geçimini kağıt toplayıcılığından sağlayan vatandaşlara yapılan gıda desteği var ama bölge toplum sağlığı açısından ciddi tehlike içermekte.

KISIRLAŞTIRILDILAR AMA ÇOĞALDILAR

Kentimiz genelinde yıllardır artarak süren sokak köpekleri sorunu da muhtemelen ormana bitişik bir yerleşim olmasından kaynaklı mahallemizde daha da yoğun yaşanmakta. Komşularımızdan bu konuda hem muhtarlığımıza hem de ilgili makamlara yoğun şikâyetler sürmekte. Dört yıl önce Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte 300’den fazla sokak köpeğini kısırlaştırmamıza rağmen köpeklerin çok hızla çoğalması nedeni ile ne yazık ki başarılı bir sonuç elde edemedik.”