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Ankara Haberleri: Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği

ANKARA HABERLERİ

Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği

Sedat CENİKLİ
17.05.2020 - 13:28 |Son Güncelleme :

‘Kentini Yaşayan Gazete Hürriyet Ankara’, sözü muhtarlara veriyor. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili ‘öneri, talep ve şikâyetleri’ aktarıyor.Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde vatandaşların en çok şikâyetçi oldukları konularında başında, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kağıt toplayıcılarınca mesken tutulan Şirindere’deki gecekondu bölgesi ile sokak köpeği popülasyonunun fazla oluşu geliyor. Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Aslan, şunları söyledi:

Sedat CENİKLİ

Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği
“2005’te kentsel dönüşüm kapsamına alınmış olan Şirindere bölgesinde çoğunluğu gecekondu niteliğinde olan evlerin sahipleri taşındılar ve yerlerine kâğıt toplayıcı aileler, bireyler yerleşti. Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunlaştırdığı denetim ve temizlik çalışmaları; geçimini kağıt toplayıcılığından sağlayan vatandaşlara yapılan gıda desteği var ama bölge toplum sağlığı açısından ciddi tehlike içermekte.
KISIRLAŞTIRILDILAR AMA ÇOĞALDILAR

Kentimiz genelinde yıllardır artarak süren sokak köpekleri sorunu da muhtemelen ormana bitişik bir yerleşim olmasından kaynaklı mahallemizde daha da yoğun yaşanmakta. Komşularımızdan bu konuda hem muhtarlığımıza hem de ilgili makamlara yoğun şikâyetler sürmekte. Dört yıl önce Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte 300’den fazla sokak köpeğini kısırlaştırmamıza rağmen köpeklerin çok hızla çoğalması nedeni ile ne yazık ki başarılı bir sonuç elde edemedik.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 13 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çiğdem’in derdi Şirindere temizliği haberi güncellenecektir.

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