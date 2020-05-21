CHP’den Köse’ye: Yapılmayan işin algısı olmaz

MUHALEFET YAPMAYI ÖĞRENECEKLER

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllarca muhalefette kaldık. Halk yararına olan her işe el kaldırdık, imza verdik olmayanlar konusunda uyarıda bulunduk ve ret verdik. Ankapark’a, demir kafese ret verdik. Bugün de yine buna benzer dinozorlar, saat kuleleri gibi yatırımları Mansur Bey de getirse yine ona da ret veririz. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu tüm Ankara halkı biliyor. Tutanaklar orada kendisine tavsiye ederim gidip incelesin. Kendileri uzunca bir dönem iktidar oldukları için muhalefete düşünce muhalif olmanın iyi ya da kötü, halk yararına veya değil her şeye karşı çıkmak olduğunu sanıyorlar. Muhalefet yapmayı da zamanla öğrenecekler. Ankara’nın yararına işlere destek vermeyi, yararına olmayan işlere de şov yapmadan ‘hayır’ oyu vermeyi, gerekçelerini anlatmayı öğrenecekler.

7 AY ŞİRKETLERİ DEVRALAMADIK

Eleştiriyi yaparken kendimize de bakmamız lazım. Murat Bey (Murat Köse) Büyükşehir gündemini galiba takip etmiyor. Ulaştırma Bakanlığı’na yaptırılan metroların yapım maliyeti seçimden sonra Büyükşehir’in İller Bankası payından kesilmeye başlandı. 4 Haziran’da ANKARAY’ın Mamak Dikimevi’nden NATA Vega’ya uzatılacağı 7.4 kilometrelik proje ihalesi Büyükşehir tarafından yapılacak. ‘Asfalt atılmıyor’ diyor. Herkes şunu bilecek; Büyükşehir de ilçe belediyeleri de kendi tasarrufundaki yollara asfaltını atacak. Önceki dönemde asfalt ihalesi yapmayan ilçe belediyeleri vardı, asfaltlarını Büyükşehir yapıyordu. Çankaya ve Yenimahalle geçen dönemde Büyükşehir’den bir kürek asfalt almadı. Örneğin Büyükşehir’in en çok asfalt attığı ilk 3 ilçeden biri Mamak’tır. Nisanda belediye devralındıktan sonra 7 ay şirketlerin devrini alamadık. 25 yıl sonra bir belediyeyi devralıyorsunuz bunu hemen toplama şansınız olmuyor, engelle karşılaştık.

KÜÇÜMSENECEK YARDIMLAR DEĞİL

‘Kendisini hayır işlerine verdi’ diyor. Bunun için Murat Bey’e teşekkür ediyorum. Keşke herkes kendini hayır işlerine verebilse. Bir an önce bu virüsün ortadan kalkması için topyekün maske ve dezenfektan gibi ihtiyaçların dağıtılması, işinden olan, dükkanını kapatan insanlara ulaşılması daha önemli. Veresiye defteri konusu ile ilgili şu anda bende Yenimahalle’de hayırseverlerin kapattığı 475 veresiye defteri var. ‘İki kişinin borcunu sil gerisi kalsın’ gibi bir şey yok. Bir defterde 300 kişinin veresiye borcu olsa ailelerle binlerce kişi eder. 300-400 lira insanlar için küçümsenecek yardımlar değil.”

ALGI, İŞ YAPILIRSA YÜKSELİR

Neslihanoğlu, Köse’nin bütçe ve borçlanma eleştirilerine yönelik ise şu ifadeleri kullandı: “Mansur Bey döneminde Büyükşehir Belediyesi bir metrekare arsa satmamıştır. Belediye kasasına arsa satışlarından bir lira girmedi. Geçen dönemlerde imar değişiklikleriyle belediyenin milyarlarca liralık arsaları satıldı. Bunlara ek olarak 31 Mart seçimlerinden önce Büyükşehir tarafından çekilmiş kredilerin ödemelerinin yüzde 80’i seçim sonrasına kalmış. Çektikleri kredinin yüzde 20’sini ödemişler yüzde 80’ini biz ödüyoruz. İnsanlar asbestli borulardan değil sağlıklı borulardan su içsinler diye ASKİ ile ilgili 25 yılda yapılmayanları yapmaya çalışıyoruz. Bütçeler kasımda yapılır bir yıl kullanılır. Murat Bey 2020’nin ocak ayında bütçesinin yüzde 10’u kadar kredi kararı almış. Büyükşehir’e ‘kredi getiriyorsunuz’ diye karşı çıkıyor. Sosyal medyayı Murat Bey’in çok iyi kullandığını herkes iyi biliyor. Hepsi aynı makine, sinek savarı bozuyor virüs savar yapıyor, virüs savarı bozuyor sinek savar yapıyor.

Ankara halkı bütün kısıtlamalara rağmen Mansur Bey’e her konuda desteğini gösteriyor. Durup dururken oturduğun yerden hiçbir algı yükselmez. Yapılmayan işin algısı olmaz. İş yaparsanız algısı olur.”