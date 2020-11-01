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Ankara Haberleri: Çevreyi koruyalım

ANKARA HABERLERİ

Çevreyi koruyalım

Doğahan GİRİTLİOĞLU
01.11.2020 - 02:59 |Son Güncelleme :

Koru Metro İstasyonu’nun yanı başındaki yeşil alanlarda ve istasyonu çevreleyen yollarda atıkların oluşturduğu çevre kirliliğine dikkat çeken Koru muhtarı Türkan Yezer, “Belediye ekipleri temizliyor, ertesi gün yeniden kirletiyorlar. Biz şikâyet almaktan bıktık, duyarsızlar kirletmekten bıkmadı” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Koru Metro İstasyonu’nun yanı başındaki yeşil alanlara ve istasyonu çevreleyen yolların kenarlarına saçılan atıklar semt sakinlerinin tepkisini çekiyor. Koru muhtarı Türkan Yezer belediye ekiplerinin gün aşırı temizlik yapmasına karşın kirliliğini önüne geçilemediğini belirterek, “Burası metro bağlantı noktası olması nedeniyle merkezi bir nokta. Mahalle sakinlerinin haricinde her gün binlerce Ankaralı gelip geçiyor. Duyarsız olanlar çevreyi kirletiyor. Belediye ekipleri kirliliği temizliyor, ertesi gün yeniden kirletiliyor. Manzara hiç değişmiyor” diye konuştu. “Biz şikâyet almaktan bıktık, duyarsızlar kirletmekten bıkmadı” ifadelerini kullanan Yezer, şöyle devam etti:

Çevreyi koruyalım

MASKE VE İZMARİTLER YERLERDE

“Metro bağlantısı olduğu için birçok Ankaralıyı ağırlıyor. Yani bu kirliliğin tek sorumlusu mahalle sakinleri değil. Bireysel olarak vatandaşlar atıyor. Belediye temizlese de birkaç saat sonra yine kirli. Virüse karşı kullanılan maskeleri de atıyorlar, maskelerin açıkta olması salgının büyümesine de zemin yaratıyor. İzmaritler yerde. Ben uyarıyorum, bana da ters davranıyorlar.

Çevreyi koruyalım

PANKART YAZDIRIP ASACAĞIM

‘Ey yolcu mahallemden geçerken kirletmeden geç’ yazılı pankart yazdıracağım en sonunda. Sokağı kirletmeyi vazife edinmişler. Benim görevim denetleme. Maske, mesafe hijyen denetimi yapabiliyoruz. Maske takmayanları da ikaz ediyorum. Maskelerin yere atılmaması konusunda da uyarıyorum. Ama kirliliğin ve duyarsızlığın önüne geçemiyorum.”

Çevreyi koruyalım

Koru Metro İstasyonu’nu çevreleyen yeşil alanlar ve yol kenarlarında sigara izmaritleri, çöpler ve koronavirüsten korunmak için kullanılan maskeler dikkat çekiyor.

 

 

 

 

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