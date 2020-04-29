Çevre Yolu’nda lastik temizliği

Keçiören’de yaşayan Şenol Yurddaş isimli çevreci bir vatandaş, Ovacık çevre yolunun kenarındaki ağaçlık alanlara atılan araç lastiklerini ocak ayından bu yana topladı. Yurddaş’ın başvurusu üzerine, Keçiören Belediyesi’ne bağlı 20 personel elden ele çalışma yaparak yolun aşağı kısmındaki 150 araç lastiğini araçlara doldurdu. Lastikler, belediyenin Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm noktasına götürülerek bertaraf edildi. Lastikleri yürüyüş yaptığı esnada toplamaya başladığını belirten Şenol Yurddaş şunları söyledi:







SÖYLEDİĞİMDE ŞAŞIRDILAR



“Ben avcı ve doğa dostu bir kişiyim. Ocak ayında başladım. Her gün 2 saat yürüyüş yaparken gördüklerimi topladım. Çam ormanı değil lastik ormanı gibi olmuş. Keçiören Belediyesi’ni arayıp 150 lastiği almalarını istediğimde görevli arkadaş şaşırdı, ‘150 adet var’ dedim ilk önce inanmadı. Sonra gelip aldılar. Herkes elini taşın altına koysun. Lütfen ormanlarımızı kirletmeyelim. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım. Doğanın dengesini bozmak istemiyorsak arkada ayak izinden başka bir şey bırakmamalıyız.” Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da “Sıfır Atık Projemize destek olan her bir vatandaşımız aynı zamanda birer çevre kahramanıdır” dedi.







