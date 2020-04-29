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Ankara Haberleri: Çevre Yolu’nda lastik temizliği

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Çevre Yolu’nda lastik temizliği

Murat YILMAZ
29.04.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

Çevreci vatandaş Şenol Yurddaş, Ovacık’ta yürüyüş yaparken çevre yolunun kenarlarına atılan lastikleri tek tek topladı. Keçiören Belediyesi’nden 20 görevli 5 ayda toplanan 150 lastiği elden ele naklederek geri dönüşüm noktasına götürüp bertaraf etti.

Murat YILMAZ

Keçiören’de yaşayan Şenol Yurddaş isimli çevreci bir vatandaş, Ovacık çevre yolunun kenarındaki ağaçlık alanlara atılan araç lastiklerini ocak ayından bu yana topladı. Yurddaş’ın başvurusu üzerine, Keçiören Belediyesi’ne bağlı 20 personel elden ele çalışma yaparak yolun aşağı kısmındaki 150 araç lastiğini araçlara doldurdu. Lastikler, belediyenin Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm noktasına götürülerek bertaraf edildi. Lastikleri yürüyüş yaptığı esnada toplamaya başladığını belirten Şenol Yurddaş şunları söyledi:

Çevre Yolu’nda lastik temizliği

SÖYLEDİĞİMDE ŞAŞIRDILAR

“Ben avcı ve doğa dostu bir kişiyim. Ocak ayında başladım. Her gün 2 saat yürüyüş yaparken gördüklerimi topladım. Çam ormanı değil lastik ormanı gibi olmuş. Keçiören Belediyesi’ni arayıp 150 lastiği almalarını istediğimde görevli arkadaş şaşırdı, ‘150 adet var’ dedim ilk önce inanmadı. Sonra gelip aldılar. Herkes elini taşın altına koysun. Lütfen ormanlarımızı kirletmeyelim. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım. Doğanın dengesini bozmak istemiyorsak arkada ayak izinden başka bir şey bırakmamalıyız.” Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da “Sıfır Atık Projemize destek olan her bir vatandaşımız aynı zamanda birer çevre kahramanıdır” dedi.

Çevre Yolu’nda lastik temizliği

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çevre Yolu’nda lastik temizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Nisan 2020 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çevre Yolu’nda lastik temizliği haberi güncellenecektir.

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