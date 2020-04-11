‘Çekçek’le köşe kapmaca

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında çıkardığı ‘atık toplayıcılığı yasağı’ delindi. Gün boyu sokaklarda gezip, atık toplayarak geçimlerini sağlayan vatandaşların sağlığını korumak ve salgını yaymamak adına alınan karara aldırış etmeyenler, tekrar çalışmaya başladı. ABB tarafından günlük iki öğün yemek verilen ve durumu olmayanlara barınma hizmeti sunulmasına rağmen bazı atık toplayıcılar, araçlarıyla sokaklarda dolaşıp plastik ve kağıt atıkları topluyorlar. Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla işlerinden olmalarına rağmen evlerine kapanan ya da dışarıda kalma sürelerini en aza indiren kent sakinleri ise toplayıcıların duyarsızlıklarına tepki gösteriyor. Yasağa rağmen çalışmaya devam eden atık toplayıcıların, Suriyeli mülteciler olduğunu belirten ABB Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, şunları söyledi:

3 BİN 860 KİŞİYE İKİ ÖĞÜN YEMEK

“Büyükşehir Belediyemiz kadrosundaki 247 zabıtamız ile nüfusu 6 milyona yaklaşan ilimizde, bu süreçte gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız kavga etmek değil, aksine ikna etmeye çalışıyoruz. Her gün beş ayrı noktada, Türk vatandaşı 3 bin 860 atık toplayıcıya sabah kahvaltısı ve sıcak yemek servis ediyoruz. Belediyemiz yardım başvurularıyla kilitlenmiş olduğundan, yardımları da zabıtalarımıza yaptırıyoruz.

ÇALIŞANLAR SURİYELİ MÜLTECİLER

Vatandaşlarımızla hiçbir sıkıntımız yok ancak Suriyeli mültecilere söz geçiremiyoruz. O sokakta gördüklerimiz, yasağa uymayanlar Suriyeliler. Köşe kapmaca oynuyoruz onlarla. Şikâyet olduğunda hemen müdahale ediyoruz. ‘Bize de yardım edin’ diyorlar ancak sabit ikâmetleri olmadığı için bu mümkün değil. Anlatmaya çalıştığımızda da anlamamazlıktan geliyorlar. İşlerine gelince Türkçe konuşuyorlar, işlerine gelmeyince anlamamazlık yapıyorlar.”

İNSANLAR MECBUR ÇALIŞIYOR







Sokak Atık Toplayıcılar Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman ise yardımların yetersiz olduğunu belirterek, “Yasağı takan yok maalesef. Gıda yardımı yok. Günlük yemek veriliyor ama sadece yemek vererek, ‘Toplayıcılara yardım ediyoruz’ denilemez. İnsanlar mecbur çalışıyor çünkü evlerinde bir şey yok. TÜRK-İŞ şimdiye kadar bir gıda yardımı yaptı. Ama onun dışında gıda yardımı sözü gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlere aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu kapsamında ise 392 TL ceza uygulanıyor.