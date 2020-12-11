Cebeci’de ihale tamam çalışma başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilde ekolojik koridor projelerinin merkezinde Ankara’nın olduğunu kaydederek, “Bugün Ankara´da 4 milyon metrekare büyüklüğünde 20 tane millet bahçesi yapılmaktadır. Cebeci Millet Bahçesi’nin ihale sürecini tamamladık, inşa çalışmalarına başlıyoruz. Amacımız, hedefimiz önümüzdeki yıl Cebeci’de bütün Ankara’nın yürüyerek ulaşabileceği Cebeci Millet Bahçesi’ni de Ankara’mızın hizmetine sunacağız. Başkentimizin merkezinde Ankaralı kardeşlerimize nefes aldıracak yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Akyurt Millet Bahçe’mizi 130 bin metrekarelik alanda projeyi yaptık. Bugün ilk fidanımızı toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizi 2021 yılı içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

21 RİSKLİ ALANDA DEPREM DÖNÜŞÜMÜ

Kurum şunları söyledi: “Geçtiğimiz ekim ayında hep birlikte Ankara’nın simgesi olacak Saraçoğlu Mahallesi’ni Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi çalışmalarını başlattık. ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle Ankara’mızda 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında hep birlikte, Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm konutlarının temel atma törenini yine buradaki gibi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.” Ankara’da inşa ettikleri 91 bin konutun yanında dar gelirliler için yeni 12 bin 500 sosyal konutun hızla yükseldiğini anlatan Kurum, “Özellikle ‘eski Ankara’ adıyla andığımız Altındağ’ımızda tarihi, kültürümüzü ön plana çıkaracak bir yenileme projesini de hayata geçiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, Ankara Kalesi’nden başlayarak, Hergelen Meydanı’nın, yine Ulus’umuzdaki Yahudi Mahallesi’nin ve belediye binasının içinde yer aldığı çok geniş bir alanda bu projeyi planladık, tasarladık, adımlarımızı attık” diye konuştu.

2023’TEN İTİBAREN MAVİ-YEŞİL ANKARA

Bakan Kurum, “Ankara’mıza değer katacak, İmrahor Millet Bahçesi’nden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanı içerisinde yer alan yeşil koridoru da güneyde oluşturuyoruz. Ankara 2023’ten itibaren artık, gölleriyle, akarsularıyla ‘mavi Ankara’, yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridoruyla ‘yeşil Ankara’ olarak anılacak” dedi.

Bakan Kurum, önceki gün Akyurt’taki ‘Millet Bahçeleri İlk Fidanıyla Buluşuyor’ programına katılarak fidan dikimini gerçekleştirdi.