Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

Bütçelerin kabulünün ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın kürsüden teşekkür konuşması yaptı. ABB Meclisi Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2021 bütçelerini ise 23 Kasım Pazartesi günü görüşmeyi planlıyor.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın teşekkür konuşması için kürsüye çıktığında Meclis üyelerine ikram ettikleri üvez bitkisini anlattı.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, konuşmasının ardından üvez bitkisini Meclis oturumunu yöneten Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a ikram etti.
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