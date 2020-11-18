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Ankara Haberleri: Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

ANKARA HABERLERİ

Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

Murat YILMAZ
18.11.2020 - 15:03 |Son Güncelleme :

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçelerini görüşmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, önceki günkü oturumda Çankaya Belediyesi’nin 950 milyon, Altındağ Belediyesi’nin 440 milyon, Etimesgut Belediyesi’nin 420 milyon, Güdül Belediyesi’nin 23 milyon TL’lik 2021 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti.

Murat YILMAZ

Bütçelerin kabulünün ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın kürsüden teşekkür konuşması yaptı. ABB Meclisi Büyükşehir, ASKİ ve EGO’nun 2021 bütçelerini ise 23 Kasım Pazartesi günü görüşmeyi planlıyor.

Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın teşekkür konuşması için kürsüye çıktığında Meclis üyelerine ikram ettikleri üvez bitkisini anlattı.

Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, konuşmasının ardından üvez bitkisini Meclis oturumunu yöneten Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a ikram etti.

 

 

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