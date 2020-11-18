Çankaya’ya 950 Altındağ’a 440 milyonluk bütçe

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçelerini görüşmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, önceki günkü oturumda Çankaya Belediyesi’nin 950 milyon, Altındağ Belediyesi’nin 440 milyon, Etimesgut Belediyesi’nin 420 milyon, Güdül Belediyesi’nin 23 milyon TL’lik 2021 bütçelerini oy birliğiyle kabul etti.

Murat YILMAZ