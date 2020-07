Can’dan ASKİ’ye görevli eleştirisi

Çamlıdere’nin Beyler Mahallesi’nde yaşanan su kesintisi ilçe sakinlerini mağdur etti, Belediye Başkanı Hazım Caner Can, kendileriyle irtibatı kesen ilçedeki ASKİ görevlisine sert tepki gösterdi. Su sorununun koordinasyonsuzluktan kaynaklandığını belirten Başkan Can, “Mansur Bey yönetimi gelince bizimle olan diyaloglarını kestiler. Bu koordinasyonsuzluk da vatandaşın susuz kalmasına neden oldu” iddiasında bulundu. Susuzluktan kaymakamlık lojmanının da etkilendiğini ve ilçe kaymakamının resmi yazı yazdığını anlatan Can, özetle şunları kaydetti:

BİN KİŞİ SUSUZLUK ÇEKİYOR

“Çamlıdere’nin merkezinde yer alan Beyler Mahallesi’nde 3-4 aydır su sıkıntısı var. Halk eğitim merkezi, emniyet lojmanları, kaymakamlık lojmanı bu mahallede. Yıllardır akan su artık 24 saat akmıyor, bir saat geliyor ondan sonra yine akmıyor. Bin kişi susuzluk çekiyor. Mansur Yavaş döneminden önce Büyükşehir yönetimiyle ilişkilerimiz çok iyiydi, ASKİ görevlisiyle sürekli irtibat halindeydim, şimdi bizi muhatap almıyorlar. Suyla ilgili bir sıkıntı olduğunda hemen Çamlıdere Belediyesi olarak malzemeleri direkt alıyorduk, suların akmasını sağlıyorduk. Her gün görevliyi arıyordum ‘Depolarımız dolu mu, bozuk olan noktanın tamiratı yapıldı mı’ soruyordum. Ben buraya bir tane kendim hidrofor yaptırmıştım. Yüksek katlara su çıkmadığı için su basıyordu. Bu arızalanmış, yapıldı yapılacak derken yenisini almaya karar vermişler ama üç aydır yenisi gelecek diye bekleniyor.

‘GÖREVLİLER SİYASİ DAVRANIYOR’

Hidrofor çok pahalı olan bir şey de değil. Görevli bize gelse, otursak konuşsak ben kendi cebimden alırım, insanları susuz bırakmam. Büyükşehir’in hem ASKİ hem Fen İşleri sorumluları Çamlıdere Belediye Başkanı ile bir araya gelmediği için sorunlar yaşanıyor. Karşılıklı konuşup çözüm yolları aranmazsa çözüm bulunmaz. Depoda su bitiyor görevlilerin haberleri yok. Bu işi yapan kişi gerekirse 24 saat uyumayacak, hangi depoda su var hangisinde yok bakacak. Mahallenin birinin deposundan su taşıyor diğer mahallede su yok, bu takip edilmez mi. Görevliler siyasi davranıyor. Bu işin partisi olmaz. Ben Büyükşehir’in görevini de yapmaya hazırım ama particilik yapmasınlar.

KAYMAKAM BEY’İN DE CANINA YETTİ

Kaymakam Bey’in de artık canına yetti. Bir aydır su konusunu bana söylüyor, ben de yönetim değiştikten sonra koordinasyonsuzluk yaşanmaya başladığını ilettim. Kaymakam’ımız ASKİ Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmüş. Bugün (21 Temmuz Pazartesi) tarihiyle de ‘susuzluk çekmekteyiz. Salgın hastalık olmasından korkuyoruz’ diye resmi yazı da yazmış. Vatandaş ‘Ben aboneyim su paramı ödüyorum benim niye suyum akmıyor’ diyor. İnsanlar susuz kalmış, ASKİ’nin Çamlıdere sorumlusu izne çıkıyor, yerine Kızılcahamam’daki görevli vekalet ediyor. Böyle bir koordinasyonsuzluk olmaz, böyle olursa bu çeşmeden su akmaz. Burada Mansur Bey’in suçu yok. Görevliler görevini yapmadığı, sıkıntıyı iletmediği için insanlar çile çekiyor. Büyükşehir ilçe ayrımı olmamalı bir an önce ilçemizin bu sorunu çözülmeli.”