Can dostlar unutulmadı

Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge yayımlamasının ardından harekete geçti. Önce Valiliğin, sonra da Vali Vasip Şahin’in Twitter hesaplarından, salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılacağı açıklandı. Duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

“Koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesiyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu orta çıkmaktadır. Valiliğimizce, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanarak içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İVEDİLİKLE UYGULANACAK

Başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi için gerekli koordinasyon ve uygulama ivedilikle yapılacaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.”

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge yayımlamasının ardından harekete geçen Ankara Valiliği, sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılacağını açıkladı.