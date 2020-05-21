Çamur çıktı Mogan’ın sakinleri geri döndü

Mogan Gölü’ndeki dip çamuru temizlik çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkardıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan bazı canlı türlerinin göle geri döndüğünü söyledi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Mogan Gölü’nü doğal haline kavuşturmak için şimdiye kadar 3 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkardık. Su kalitesinin artmasıyla gölde yaşayan canlı türlerinde artış sağlandı. Macar Ördeği, Bahri Kuşu ve Su Yılanı gibi hayvan türleri Mogan’da doğal yaşamlarına geri döndü.”

SEVGİ ÇİÇEĞİ’NİN YAYILIMI DA ARTTI

Sevgi Çiçeği ile ilgili koruma çalışmaları kapsamında da çiçeğin yayılımının artış sağladığını kaydeden Kurum, “Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunan 52 endemik türden biri. Mogan Gölü’müzün doğallığına ayrı bir güzellik katan Sevgi Çiçeği, bakanlığımızca her yıl düzenli olarak izleniyor. Koruma çalışmalarımız sayesinde bu özel çiçeğin yayılımında artış sağladık” ifadelerini kullandı.