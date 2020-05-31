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Ankara Haberleri: Çamlıdere yolunda tek şerit yetmiyor

ANKARA HABERLERİ

Çamlıdere yolunda tek şerit yetmiyor

Murat YILMAZ
31.05.2020 - 00:42 |Son Güncelleme :

Çamlıdere’de ‘Avdan yokuşu’ olarak bilinen yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Yol için genişletilme çağrısı yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Yolun tek şerit, dar ve virajlı olması kazaları beraberinde getiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden bu yol için acil bir proje yapmasını ve yolu genişletmesini istiyoruz” dedi.

Murat YILMAZ

Çamlıdere’de son olarak iki kişinin yaşamını yitirdiği yolla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ‘genişletme’ çağrısı yapan Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Bu yol bu haliyle Çamlıdere’ye yetmiyor” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde vatandaşların ilçeye akın ettiğini belirten Can şunları söyledi:

Çamlıdere yolunda tek şerit yetmiyor

NÜFUS 8 KAT ARTIYOR

“Çamlıdere, Ankara’nın hafta sonları yoğun turist alan bir ilçesi. Çamlıdere’de köylerle birlikte kent merkezinde yaşayan vatandaşlara da ait toplamda 40 bin tane müstakil ev var. Ankara kent merkezinde 100 binin üzerinde Çamlıdereli var. Bayram tatillerinde ve hafta sonlarında vatandaşlar yazlıklarına geliyorlar. Koronavirüs nedeniyle özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ilçemizde evi olan Ankaralılar doğaya akın ediyor. Çamlıdere nüfusu gelen vatandaşlarla beraber en az 7-8 kat artmış oluyor. Çamlıdere’ye otoban ve E-5’ten iki giriş var. Yollarda yoğun trafik oluşuyor. 48 tane köye de bu yollardan ulaşılıyor.

KAZALAR YAŞANIYOR

Son kaza, E-5 girişinden gelen yolda ‘Avdan yokuşu’ olarak bilinen mevkide yaşandı. Askerden yeni dönmüş genç bir kardeşimiz ile bir vatandaşımız bu kazada hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yol gidiş geliş olarak tek şeritli. Yolun tek şerit, dar ve virajlı olması kazaları beraberinde getiriyor. Trafik özel günlerde daha da sıkışmaya devam edecek. Bu yol bu haliyle Çamlıdere’ye yetmiyor. Şerit sayısı arttırılmaya müsait, genişletmek istense rahatlıkla yapılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden bu yol için acil bir proje yapmasını ve yolu genişletmesini istiyoruz. Daha fazla kaza yaşanmadan, yeni ölümler olmadan yolun genişletilmesi şart.”

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Çamlıdere yolunda tek şerit yetmiyor

Kızılcahamam’dan Çamlıdere yönüne giden Ömer Toprak (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çamlıdere yolu ‘Avdan yokuşu’ mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz’ın kullandığı 06 YG 180 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ömer Toprak ile diğer otomobilde bulunan Mustafa Güvercin (89) hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Yılmaz ile aracındaki Yılmaz G. ve Ahmet G. ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar Ankara’ya sevk edildi. DHA

Çamlıdere yolunda tek şerit yetmiyor

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