Çamlıdere Barajı’na koruma kalkanı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kente içme/kullanma suyu sağlayan 11 baraj ile gölet havzasındaki su kaynaklarının ömrünü uzatmak ve kirliliği önlemek için koruma planları hazırlıyor. Bu kapsamda ilk olarak Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı Regülatörü havzaları için hazırlanan ‘koruma planı ve özel hükümler projesi’ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Planda baraj çevresi ve havzada yasaklanan hükümler ile izin verilen maddeler yer alıyor.

PLANA AYKIRI İŞLEM YAPILAMAYACAK

Planın genel hükümlerine göre artık kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, havzada yapacakları her türlü faaliyet konusunda bu koruma planı hükümlerine aykırı işlem yapamayacak. Havza genelinde yeni yerleşim alanları oluşturulamayacak. Havza genelinde hafriyat, moloz gibi atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmeyecek.

MUTLAK ALANDA YASAK, UZUNDA SERBEST

Planda, baraj çevresi ve havza koruma alanları bölüm bölüm belirlendi.

* 0-300 metre: Mutlak koruma alanı

* 300-1000 metre: Kısa mesafeli koruma alanı

* 1000-2000 metre: Orta mesafeli koruma alanı

* 2000-5000 metre: Uzun mesafeli koruma alanı-1

* 5000 metre-su toplama havza sınırı: Uzun mesafeli koruma alanı-2

Örneğin; mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yeni yapılaşma olmayacak. Orta mesafeli ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise yapılaşma izne tabi olacak. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında rüzgâr enerji santrali ve güneş enerji santrali kurulması yasaklanırken, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında güneş ve rüzgâr enerji santrali kurulmasına izin verilecek. Yine mutlak koruma alanındaki akarsu, dere ve çaylarda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilmezken uzun mesafeli koruma alanı-2’de kapalı devre sistem kullanmak ve ASKİ’nin görüşünü almak kaydı ile su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilebilecek. Beş farklı koruma alanındaki ayrıntılı hükümlere ASKİ’nin sitesinden ulaşılabilecek.

KUM VE ÇAKIL ALINMASINA İZİN YOK

Çamlıdere Baraj Gölü’ne ve Gerede Regülatörü’ne ilişkin koruma esaslarında öne çıkan düzenlemeler ise şöyle:

- Arıtılsa dahi atıksuların baraj gölüne ve regülatöre deşarjına izin verilmeyecek.

- Baraj gölü ve regülatör içerisinde hiçbir suretle yüzme, su ürünleri yetiştiriciliği-avcılığı ile ağ balıkçılığına izin verilmeyecek.

- Koruma güvenlik çalışmaları haricinde iskele ve benzeri yapılara izin verilmeyecek.

- Su alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartı ile ASKİ tarafından izin verilen alanlarda sportif maksatlı olta balıkçılığı yapılabilecek.

- Alanda rekreasyon ya da günübirlik kullanımlara izin verilmeyecek.

- Dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, zararlı türlerin taşınmasının önlenmesi maksadı ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunlu olacak.

- Baraj gölü ve regülatörden kum ve çakıl alınmasına izin verilmeyecek.

- Alanda ASKİ tarafından planlanan yatırımlar ve projeler dışında hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. ASKİ tarafından planlanan yatırımlarda bakanlığın görüşü alınacak.

- Alanda hayvan otlatmaya izin verilmeyecek.

- Alanda yeni karayolu ve demiryolu yapımına ve mevcut erişme kontrollü karayolları (otoyol) haricindeki karayollarının genişletilmesine izin verilmeyecek.

Barajların ve su havzalarının çevresinde hafta içi ve hafta sonu ASKİ’nin ‘su havzaları denetim ekipleri’ görev yapıyor. Ekipler plandaki hükümlere uyulup uyulmadığını denetlemeye devam edecek.