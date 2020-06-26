Camilerde temizlik seferberliği

Başkent’teki 65 camide hijyen çalışması gerçekleştiren ekipler camilerin iç dış temizliğinin yanı sıra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtmaya da devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara seslenerek, “İbadetinizi güven içerisinde gerçekleştirebilmeniz ve halk sağlığını korumak için ekiplerimiz titizlikle dezenfekte çalışmalarını sürdürecektir” dedi.



CAMİ BAHÇESİNE TENTE

Gölbaşı Belediyesi ekipleri de, camilerdeki onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal mesafe kurallarına uymak ve dışarıda da uygun şekilde ibadet edilmesi amacıyla cami müştemilatına tente koyduklarını söyledi.







