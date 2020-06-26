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Ankara Haberleri: Camilerde temizlik seferberliği

ANKARA HABERLERİ

Camilerde temizlik seferberliği

İHA
26.06.2020 - 22:22 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 24 Haziran’dan itibaren ‘tüm vakitlerde’ ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

İHA

Başkent’teki 65 camide hijyen çalışması gerçekleştiren ekipler camilerin iç dış temizliğinin yanı sıra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtmaya da devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara seslenerek, “İbadetinizi güven içerisinde gerçekleştirebilmeniz ve halk sağlığını korumak için ekiplerimiz titizlikle dezenfekte çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

CAMİ BAHÇESİNE TENTE

Gölbaşı Belediyesi ekipleri de, camilerdeki onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal mesafe kurallarına uymak ve dışarıda da uygun şekilde ibadet edilmesi amacıyla cami müştemilatına tente koyduklarını söyledi. 

Camilerde temizlik seferberliği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Camilerde temizlik seferberliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2020 tarihinde saat 22 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Camilerde temizlik seferberliği haberi güncellenecektir.

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