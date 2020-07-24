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Ankara Haberleri: Çalıştıracaksak çok çok iyi dezenfekte edilmeli

ANKARA HABERLERİ

Çalıştıracaksak çok çok iyi dezenfekte edilmeli

Ayça Gözde ÇETİN
24.07.2020 - 15:35 |Son Güncelleme :

Yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimaların virüsün yayılmasını hızlandırabileceğine dikkat çeken Ankara Klimacılar Odası Başkanı Ahmet Yıldız uyardı: “Klimaların mutlaka çalıştırılması gerekiyorsa tüm hava filtreleri, parçaları çok çok iyi dezenfekte edilmeli, temizlenerek bakımları yapılmalı.”

Ayça Gözde ÇETİN

Ankara Klimacılar, Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Yıldız, koronavirüs salgını sürerken, yaz aylarında sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klimalar konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Klima kullanımının bu süreçte sıkıntılı olduğunu vurgulayan Yıldız, “Süreç sıkıntılı, hava sıcak olacak ama hastalığı kapmaktansa sıcağa maruz kalmamız daha elzem” dedi. Yıldız şu uyarıları yaptı:

Çalıştıracaksak çok çok iyi dezenfekte edilmeli

MERKEZİ SİSTEMİ TAVSİYE ETMİYORUZ

“Klima sisteminin merkezi olarak kullanıldığı toplu alanlarda genelde klima çalıştırılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu sistemlerin yüzde yüz taze havayı alıp verdiği santralleri var. Büyük iş yerlerinde, resmi kurumlardaki insanları genelde yüzde yüz taze havayla çalışan sistemlerle serinlemelerini sağlıyoruz. Diğer klimalar, kapalı devre sistemle çalıştığı için Allah korusun o alandaki bir kişiden virüsü alıp tamamen bütün odalara dağıtılabilir.

Çalıştıracaksak çok çok iyi dezenfekte edilmeli

EHLİ OLAN KİŞİLERE YAPTIRILMALI

Alışveriş merkezlerini de oda başkanı olarak bizzat gittim dolaştım. Bu süreç sıkıntılı, hava sıcak olacak ama hastalığı kapmaktansa sıcağa maruz kalmamız daha elzem. Klimanın olmadığı yer neredeyse artık yok. Bütün iş yerlerinde, evlerimizde, ofislerimizde klimalar mevcut. Klimaların mutlaka çalıştırılması gerekiyorsa tüm hava filtreleri, parçaları çok çok iyi dezenfekte edilmeli, temizlenerek bakımları yapılmalı. Ayrıca klimaların temizliklerinin bu işin ehli olan kişilere yaptırılması gerekiyor. Ehil olan kişilere işlerimizi yaptıralım ki başımız ağrımasın. El birliğiyle bu konuda hassas davranarak, hepimiz kurallara uyarak inşallah bu virüsü atlatacağız.”

EN AZ HAFTADA 1 KERE TEMİZLENMELİ

Yıldız virüs tehlikesine karşı, "Merkezi klima sistemlerinin çalıştırmamaları gerektiğini söyledik. Bireysel odadaki klimalar da ise içeriye giren çıkan insanlar genelde belli. Böyle alanlarda ise bireysel olduğu için klimaların en az haftada 1 defa ön filtrelerinin çıkartılarak hem dezenfekte edilmesi hem temizletilip insanların üzerine tekrar kirli havayı üflememesi için bakımlarının yaptırılması gerekiyor" dedi.

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