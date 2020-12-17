C takviyesiyle risk azalsın

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, toplu taşımada salgın riskini azaltmak için ABB’ye “Bu süreçte çalışmayan binlerce C plakalı servis aracı beş aylığına kiralansın, pik saatlerde toplu taşıma hizmetinde kullanılsın” önerisinde bulundu. ABB’ye, Meclis’ten kredi kullanma yetkisi verdiklerini hatırlatan ve “İhtiyaç olursa yine destek veririz” diyen Köse, Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

PİK SAATLERDE TAŞIMADA KULLANILSIN

“Toplu taşımadaki yoğunluk salgın riskini arttırıyor. Sıkıntı olduğunu görüyoruz. Meclis üyesi arkadaşımız Sinan Burhan gidip görüp video çekti. Sahadaki yoğunluğu tespit etti. Şu anda okullar kapalı, yüz yüze eğitim yapılmıyor, uzaktan eğitim var. Ankara’da da binlerce okul servis aracı var. Bazı araçlar da yoğun olmamak kaydıyla esnek çalışan kamu kurumlarına taşıma hizmeti veriyor. Bizim ABB’ye önerimiz, bu süreçte çalışmayan binlerce C plakalı servis aracı beş aylığına kiralansın, pik saatlerde toplu taşıma hizmetinde kullanılsın. Ankara Büyükşehir Belediyesi, hızlı bir şekilde en azından aralık da dahil nisan ayına kadar beş aylık bir kiralama yapabilir. Özellikle sabah ve akşam pik saatlerde Ankara’daki bütün hatlara servisler takviye edilebilir böylece yoğunluk azaltılabilir.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DE HAZIRIZ

Bu önerimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş tarafından dikkate alınırsa özellikle işe gidiş gelişte toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız için bu risk azalır. Halkımız daha rahat bir şekilde gidip gelebilir. Biz Meclis’te her türlü desteği vermeye de hazırız. Daha önce salgın ve özel durumlar için iki ay önce 700 milyon TL’lik bir kredi verdik zaten. 2021 yılı içinde 700 milyon TL’lik bir kredi verdik. Para sorunu yok, Büyükşehir bunu karşılayabilecek yetkiyi de almış durumda. İhtiyaç olursa yine destek veririz. Böyle bir adımı atarsak Ankara halkı için riski azaltırız. Şoför kardeşlerimiz bu süreçte sıkıntı çekmişti. Hem servis şoförlerine hem de araç sahiplerine bir katkı olur. Kazan-kazan olur. Hem belediye bu hizmetini güzel yaptığı için kazanır, hem esnaf ve şoför kazanır hem de vatandaş için risk azalır.”

3 BİN 500 ARAÇ HİZMET VEREBİLİR

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, öneriyi olumlu karşıladıklarını söyledi. Tamamen boşta olan bin 500 araçla birlikte toplamda 3 bin 500 aracın hizmet verebileceğini belirten Elmadağlı, “Dolmuş, halk otobüsü, servis gibi genel anlamda taşımacılık sektörü olarak gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Murat(Köse) Bey’in önerisinde olduğu gibi pik saatlerde eğer ihtiyaç varsa servis araçlarının değerlendirilebilir. Ama bu, diğer sektörü mağdur etmeyecek şekilde yapılmalı. Eğer diğer sektörleri mağdur edecekse bunu istemeyiz. Belki bununla ilgili bir ayarlama yapılarak EGO otobüslerini bazı zaman dilimlerinde çekebilir belediye. Eğer olursa esnaf biraz para kazanmış olur, kredisini öder, evine ekmek götürür. Okul taşıtı olarak çalışan yaklaşık araç sayısı bin 500 civarında. Bunlar şu anda tamamen boş. Kamu kurumlarına yönelik sadece şoförün maaşını ödemek için çalışan araçlar var. İkinci bir servis yapmadan çalışıyorlar. Onlarla birlikte baktığımızda ise şu anda 3 bin 500 aracımız boşta. Ayarlanabilirse tüm araçlar hizmet verebilir” diye konuştu.

28 SERVİS ARACI İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNİ DAĞITACAK

ABB’den dün yapılan açıklamada, okulların kapanması nedeniyle iş kaybına uğrayan servisçi esnafına destek olmak amacıyla Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile 29 Kasım tarihindeki toplantıdan sonra anlaşma imzalandığı belirtildi. Buna göre ABB, odaya bağlı araçlardan ilk etapta 28 servis aracını bir ay boyunca günlük 450 TL’den kiraladı. Bir ay boyunca hizmet verecek olan servis araçlarıyla kent genelinde yaşayan 135 bin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak temel ihtiyaç ürünlerini taşıyacak.