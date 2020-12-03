Büyükşehir'in kabile gibi yönetilmesine göz yummayız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde geçen ayki bütçe görüşmeleri sırasında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve belediye yönetimini eleştiren ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında eleştirilerini sürdürdü. Temmuz ayı Meclis toplantısında faaliyet raporlarını görüşürken birtakım şahısların Meclis’i adeta bastıklarını ve Meclis üyelerine saldırarak tehdit ettiklerini hatırlatan Köse şöyle konuştu: “Konu mahkemeye intikal etti. Bunlar ASKİ Spor Kulübü’nün yöneticileriymiş. Bu şahıslardan ASKİ koordinatörü olan biri, şu anda kaçakmış, aranıyormuş. Bunlar doğru mu Sayın Yavaş. Yanınızdaki en yakın insanlar bunlar. Ayrıca spor kulübünün yöneticileri arasında silahlı çatışmalar olduğu, yaralananların olduğu, konunun emniyete intikal ettiği söyleniyor. Bu bilgi doğru mu Sayın Yavaş.

BU SAHTE SÖZLER SÖYLEMEYE BENZEMEZ

Buradan açık bir şekilde ifade etme isterim ki, bir takım gayri meşru insanları Meclis’e salarak Meclis üyelerinin sesini kesmeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni bu ve benzeri despotluklar ile yönetmeye asla izin vermeyeceğiz. Öyle ekranlara çıkıp şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kuru, sahte sözler söylemeye benzemez bu. Üstelik, iftirayı, yalanı ve fesat çıkarmayı kendine meslek edinmiş, her tarafa çamur atan, dünya işlerine de çok meraklı, parti grupları içine sızmış ve bu tezgahları da planlayan üç beş tane şahıs ile adeta bir kabile yönetir gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yönetilmesine göz yummayacağız. Tespit ettikçe bu kirli ilişkileri de buradan tüm Ankaralı hemşerilerimizle ve kamuoyu ile paylaşacağız. Büyükşehir Belediyesi nereye gidiyor Sayın Yavaş? Büyükşehir ve Meclis bunları hak ediyor mu?”

TRİBÜNLERE OYNAMADAN CEVAP VERECEKTİ

Yavaş’ın seçilmesinden bu yana ABB’nin 10 milyar TL para harcadığına dikkat çeken Köse, şunları söyledi: “10 milyar parayı nereye harcadınız? Ankara’da bizim gördüğümüz, birkaç alt geçit haricinde bir eser yok. 20 ayda neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmediniz. Ben bu soruyu, Sayın Yavaş’a geçen ayki Meclis’te, bütçe görüşmelerinde de sormuştum. Biz bu soruyu sorduktan sonra Sayın Yavaş, ‘Toplantının hepsini izleyeceğim, cevabımı oylamadan önce vereceğim’ dedi. Toplantı 9 saat sürdü. Toplantı sonunda Sayın Yavaş geldi ve ‘Bu saatten sonra bizi kim izleyecek, cevaplarımızı kim görecek’ diyerek sorulara önümüzdeki ay cevap vereceğim dedi ve Meclis oturumunu kapattı. Sayın Yavaş, bizim sorularımıza cevap veremedi, bu bir tarafa maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne karşı çok büyük bir saygısızlık yaptı. Ne olursa olsun, orada Meclis’e saygı duyacak, Ankara’nın seçilmiş meclis üyelerine saygı duyacak ve ‘Bizi kim izleyecek’ diyerek, ekranlara, tribünlere oynamadan, milletimizin temsilcilerini dikkate alarak cevap verecekti. Bu saygısız ve nezaketsiz durumun değerlendirmesini Ankaralıların takdirine sunuyorum.”

FELAKETE DOĞRU SÜRÜKLENEN BELEDİYEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Meclis’te yönelttiği soruları bir kez daha Yavaş’a soran Köse, şunları söyledi: “Sayın Yavaş, seçimde vadettiklerinden fersah fersah uzaktadır. Ankara’ya verdiği sözleri yerine getiremediği gibi mevcut hizmetleri bile yapmaya dermanı yoktur. Geride bıraktığımız 2 yılda hiçbir eser ortaya koyamamıştır. Yaptığı işe alımlarda ve verilen hizmetlerde partizanlık yapmıştır. Belediyeyi iyi yönetememiştir. Belediyeyi Sayın Yavaş borç batağına doğru sürüklemiş ve belediyede iflas etmiş bir görüntünün hakim olmasını sağlamıştır. Görünen köy kılavuz istemez. O kadar imkâna ve kaynağa rağmen beceriksiz bir yönetim ile karşı karşıyayız. 6 milyonluk güzelim başkentimizi, güzelim şehrimizi yönetemeyen ve adeta felakete doğru sürüklenen bir belediye ile ve buna sebep olan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Sayın Yavaş’a çağrımız; sadece sosyal medyada algı çalışması yapacağına, verdiği sözleri yapmaya odaklanması, bütçeyi öncelikli işlere göre kullanması, önemli konuları mazeret üretmeden acil olarak yapmasıdır.

Kayıp bir 2 yıl var. Kimseyi suçlamadan, iftira atmadan, israf etmeden, kaynakları doğru kullanarak, vaatlerini yerine getirmek için çalışmalı ve Ankara’ya daha fazla boş yıllar yaşatmamalıdır.”