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Ankara Haberleri: Büyükşehir’de bayram mesaisi

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Büyükşehir’de bayram mesaisi

Hürriyet Haber
22.05.2020 - 16:25 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde geçecek Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Hürriyet Haber

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri cadde ve bulvarların yanı sıra Ulus ve Kızılay gibi merkez noktalarda otobüs durakları, banklar, kaldırımlar, bariyerlerde yıkama işlemlerini gerçekleştirdi. Mezarlıklar Daire Başkanlığı da yeniden ziyaretlere açılan mezarlıkları, temizlik çalışmalarını tamamlayarak bayram ziyaretlerine hazırladı. Zabıta Daire Başkanlığı’nca da sağlığa uygunluk, hijyen, vergi levhası ile koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler için yasal işlemler yapılıyor. Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri Dairesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent 153 ile 0312 666 60 00 numaralı Kriz Masası ile Psikolojik Destek hattı da bayram boyunca 7/24 esasına göre hizmet verecek.

Büyükşehir’de bayram mesaisi

BELLİ SAATLERDE ÜCRETSİZ TAŞIMA

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma muafiyetinde olanlar, belirlenen saatlerde EGO otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda verilecek hizmet saatleri şöyle:

* 23 Mayıs 2020 (Bugün): 07.00-20.00

* 24-25-26 Mayıs 2020: 07.00-09.00 ile 16.30-20.00

HALK EKMEK ARİFE VE 3. GÜN AÇIK

Halk Ekmek Satış Mağazaları ve Halk Ekmek büfeleri sadece 23 Mayıs Cumartesi (bugün) arife günü ile bayramın 3’üncü günü olan 26 Mayıs Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyükşehir’de bayram mesaisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyükşehir’de bayram mesaisi haberi güncellenecektir.

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