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Ankara Haberleri: Büyük coşku

ANKARA HABERLERİ

Büyük coşku

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.05.2020 - 14:11 |Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19’u gösterdiğinde, Eryaman Stadı’nda, farklı bir heyecan ve atmosfer vardı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Stat ışıkları yakılırken, hoparlörden İstiklal Marşı çalındı ve sahanın ortasına dev bir Türk Bayrağı açıldı. Stat görevlileri, ellerine aldıkları ay-yıldızlı bayraklarla, sosyal mesafelerini koruyup, tribünlerden İstiklal Marşı’na eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından, stat hoparlöründen bu kez 10. Yıl Marşı yükseldi. Ellerindeki bayrakları sallayıp, marşı hep bir ağızdan söyleyen görevliler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Büyük coşku
'GENÇLER' TÜRK BAYRAĞ AÇTI 

Gençlerbirliği kulübünde antrenman öncesinde; teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, sahada Türk bayrağıyla kutladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “19 Mayıs’ta yakılan bağımsızlık ateşinin bize kazandırdığı Cumhuriyet ile yaşıt olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Büyük coşku

GÜÇLÜLERDEN 19 MAYSI MESAJI

Ankaragücü’nde ise idmana başlamadan kaleciler Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki kutlama mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız” sözü paylaşıldı.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Büyük coşku hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 14 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Büyük coşku haberi güncellenecektir.

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