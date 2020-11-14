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Ankara Haberleri: Buralar artık dumansız alan

ANKARA HABERLERİ

Buralar artık dumansız alan

Murat YILMAZ
14.11.2020 - 15:20 |Son Güncelleme :

Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndan ilçelerdeki meydanlara, AVM önlerinden büyük bulvar ve caddelere kadar birçok noktada sigara içilmesi yasaklandı.

Murat YILMAZ

Başkent’te koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağının uygulanacağı meydan, cadde ve sokak gibi alanlar ilçe hıfzısıhha kurullarınca tek tek belirlendi. Kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla alınan karar doğrultusunda birçok alan yasağa dahil edildi. Özellikle kent merkezinde nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu Kızılay ve çevresindeki bir çok cadde ve sokakta sigara içilmesi artık yasak. Kurullarca belirlenen cadde ve sokakların yanı sıra ayrıca toplu taşıma duraklarında ve semt pazarlarında da sigara içilmesi yasaklandı.

Buralar artık dumansız alan

900 TL CEZASI VAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağında ön çok merak edilen konu mekanları kapsayıp kapsamadığı. Yasak mekânları kapsamıyor. Buna göre açık alanları veya bahçeleri bulunan mekanlarda sigara içilebilecek. Ancak mekanın önüne çıkılarak toplu halde bir arada bulunarak sigara içilmesi yasak. Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılıyor. Maske takmayanlara olduğu gibi açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. İşte kent merkezindeki 8 ilçede belirlenen bazı dumansız alanlar.

ÇANKAYA

Buralar artık dumansız alan

KEÇİÖREN

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

 YENİMAHALLE

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

MAMAK

Buralar artık dumansız alan

 Buralar artık dumansız alan

ETİMESGUT

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

ALTINDAĞ

Buralar artık dumansız alan


Buralar artık dumansız alan

SİNCAN

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

GÖLBAŞI

Buralar artık dumansız alan

Buralar artık dumansız alan

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Buralar artık dumansız alan hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2020 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Buralar artık dumansız alan haberi güncellenecektir.

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