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Ankara Haberleri: Hayat kurtaran 3 öneri

ANKARA HABERLERİ

Hayat kurtaran 3 öneri

Doğahan GİRİTLİOĞLU
03.08.2020 - 15:51 |Son Güncelleme :

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Ankara’daki vaka artışlarının önüne geçmek ve risk grubundaki vatandaşları korumak için, “65 yaş üstüne özel alanlar belirlenmeli, toplanmalara kişi sınırlaması getirilmeli” önerilerinde bulundu. Ceyhan, toplu taşımadaki kabalıkların önüne geçmek için ise, “Küçük büyük demeden bütün iş yerleri kademeli mesaiye geçmeli” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

 

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Başkent’te bir süredir devam eden vaka artışlarının önüne geçmek için Ankaralılara önemli uyarılar yaptı. Ceyhan, Hürriyet Ankara’nın, dün Başkent’in koronavirüs risk haritasındaki vaka artışlarını paylaşarak ‘Bu bir alarm’ manşetiyle gündeme getirdiği tablo için, “Vaka sayılarına karşı bütüngüvence Ankaralıların sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması” dedi. Tedbirlere uyulmazsa vaka artış hızının önüne geçilemeyeceğini hatırlatan Ceyhan, önerilerini şöyle sıraladı:

KALABALIK AZALMIŞ OLUR

Hayat kurtaran 3 öneri

“Toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için Ankara’da mesailer kademelendirilebilir. Birçok kurum bunu yapıyor. Küçük iş yerleri de yapabilir. Herkes aynı saatte işe başlamaz. Dolayısıyla herkes aynı saatte işe gitmez. Dönüş saatleri de başlangıç saatine göre ayarlanır. Hem ofiste birbirine bulaştırma riski azalır hem de toplu taşıma kullanan kişilerin yarattığı kalabalık azalmış olur.

YAYILIM ENGELLENİR

Bir diğer önemli konu toplanmalar. Bunlara sayı kısıtlaması getirilmeli. Arkadaş ve akraba toplantılarına özellikle. Kullanılacak alana göre belirlenebilir. Mesela denmeli ki; en fazla beş kişi ya da on kişi. Bi sayı belirlenirse yayılım engellenir. Bir taziye evinde ilk olarak belirlenen kişi eve girer. Onlar evden çıktıktan sonra dezenfeksiyon yapılır ve limitlere göre diğer kişiler gelir.

Hayat kurtaran 3 öneri

RİSKLE KARŞILAŞIYORLAR

65 yaş üzerindeki kişiler için her semtte güvenli alanlar belirlenebilir. ‘Sen buraya gidebilirsin, başka yere gidemezsin’ şeklinde değil ama. Çıktığı her yerde riskle karşılaşıyor ve bulaş riski var bu grup için. Aynı şekilde AVM’ler bir gün sadece bu gruba hizmet verebilir. Vergi daireleri, kuaförler ve bankalar gibi noktalar özel günlerde 65 yaş üstüne açık olacak şekilde planlanabilir.”

BULAŞTIRMA POTANSİYELİ OLANA TEST YAPALIM

VİRÜSÜ bulaştırma potansiyeli olan kişilere belirti göstermese dahi test yapılması gerektiğini savunan Ceyhan, “Belirti göstermese bile mutlaka etrafa bulaştırma potansiyeli yüksek olanlara test yapmamız lazım. Sağlık personeli, gişe ve danışma memurları her gün yüzlerce kişiyle konuşuyor. Onlardan birinin virüsü aldığını düşünün. Bir sürü kişiye yayarlar. Otobüs ve taksi şoförlerinin mutlaka taranması lazım. Hiçbir yeri kapatmadan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden bunları yapabiliriz. Bir noktayı geçirirsek yeniden bu yasaklar uygulamaya geçirilebilir” diye konuştu.

VAKA SAYISININ 10-12 KATI TANISI OLMAYAN İNSAN VAR

Ceyhan Ankara’da bir süredir devam eden vaka artışlarının sebebini şöyle anlattı: “Herkes kuralları biliyor aslında. Ama yapmak isteyen ve istemeyenler var. İş yerleri açılıyor örneğin. Çalışma arkadaşına bakıyor, diyor ki ‘Ben uysam da uymasam da ondan bulaşabilir.’ ‘Aynı iş yerinde benim uymamın bir anlamı yok, zaten çoğu kişi kurallara uymuyor’ diye düşünen de var. Halk tedbirlere çok iyi uyacak. Bu olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ankara’da durum aynı. Ankara’nın vaka sayısının 10-12 katı kadar virüsü bulunduran ama tanısı olmayan insan var. Belirtisi yok ya da az belirtisi var, hastaneye başvurmuyor. Bunlar otobüslere de biniyorlar, kahveye de gidiyorlar, iş yerine de gidiyorlar ve bulaştırmaya devam ediyorlar. Bunları bulup izole etmediğimiz sürece bu işi çözmek mümkün değil. Biz bu artışları yaşayacağız.“

 

Hayat kurtaran 3 öneri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter hesabından koronavirüs veri tablosunu paylaşarak, tedbir eksikliğinin kaygı verici olduğunu ifade eden bir tweet atmıştı.

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