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Ankara Haberleri: Bu şehir bunu hak etmiyor

ANKARA HABERLERİ

Bu şehir bunu hak etmiyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
04.11.2020 - 15:50 |Son Güncelleme :

Altındağ, Çankaya ve Keçiören’de altyapı çalışmaları için kazıldıktan sonra asfalt atılmayan yollara dikkat çeken ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Bu şehir bunu hak etmiyor” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, kent genelinde altyapı çalışması için kazıldıktan sora asfalt atılmayan yollara dikkat çekerek, “2021 yılına girmeye artık çok az bir zaman kalmışken bir kentte hâlâ asfalt atılmayan yollar konuşuluyorsa, burada çok ciddi bir yönetim zafiyeti vardır” dedi. Ilıkan, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı, “‘Muhalefet engelliyor’ şeklinde algı yönetimi yapmaya çalışan Sayın Mansur Yavaş, kentin delik deşik haldeki yollarına asfalt atmak istiyor da ‘MHP ve AK Parti grupları olarak biz mi karşı çıkıyoruz?’” diyerek eleştirdi. MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu ile asfalt bekleyen yollarda incelemelerde bulunan Ilıkan şunları söyledi:

Bu şehir bunu hak etmiyor

AYLARDIR ASFALTLANMADI

“Keçiören’de Ayvalı, Yeni Etlik ve Süleymaniye caddeleri, Çankaya’da Beysukent kavşağı (Haccettepe Üniversitesi kapısı önü) ve Altındağ Gültepe ve Yıldıztepe Mahalleleri’nde aylar önce elektrik kablolarının yer altına alınma çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında ABB sorumluluğundaki caddelere derin çukurlar açıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından aylar geçmesine rağmen caddeler asfaltlanmadı.

 

Bu şehir bunu hak etmiyor

KADERİNE TERK EDİLMİŞ

Ayvalı Caddesi’ndeki durum da içler acısı. Kilometrelerce devam eden bir hat asfaltlanmayı bekliyor. Her gün bu yolu kullanan on binlerce araç var. Altındağ Gültepe Mahallesi’nde Mevlana Caddesi ve Yıldıztepe Mahallesi’nde Dolunay Caddesi’ndeki yollar aynı perişanlıkta. Önümüz kış ama caddeler kaderine terk edilmiş.

Bu şehir bunu hak etmiyor

YÖNETİM ZAFİYETİ VAR

2021 yılına girmeye artık çok az bir zaman kalmışken bir kentte hâlâ asfalt atılmayan yollar konuşuluyorsa, burada çok ciddi bir yönetim zafiyeti vardır. Sayın Yavaş’ın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ile Beytepe metre istasyonu arasında öğrencilerin kullanabilmesi için 500 bisiklet koyacaklarını vadetmesinin üzerinden de tam bir yıl geçti. Ortada tek bir bisiklet yok. Hatta şimdi Beytepe’deki yola bakıyoruz, bırakın bisikleti arabalar zor ilerliyor. Hayaller bisiklet, gerçekler çamur, çukur.”

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