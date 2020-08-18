Bu noktaları unutmayalım

Yurt genelinde olduğu gibi Başkent’te de 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21’inci yıl dönümü, önceki gün yapılan tatbikatlar ve düzenlenen törenlerle anıldı. Türkiye’yi acıya boğan felaketin yıl dönümünde, aynı acıların tekrar yaşanmaması için alınan önlemler ve olası depremlere karşı yapılan çalışmalar anlatıldı. Ankara’daki tatbikatları yakından takip eden Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter’dan yaptığı, “Depreme tam hazırlık, 7’den 70’e hepimizin alacağı tedbirlerle mümkündür” paylaşımı ile depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, “Yitirdiğimiz binlerce canın ve geride kalan yarım hikâyelerin acısını hala yüreğimizde taşıyoruz. Deprem, ülkemizin bir gerçeği ve bizler de bu bilinçle muhtemel afetlere karşı tedbirlerimizi alıyoruz” açıklamasında bulundu. ABB’nin Twitter hesabından da #BaşkentMobil telefon uygulamasında bulunan ‘acil toplanma alanları’na erişim hakkında bilgi paylaşıldı.

346’DAN FAZLA TOPLANMA ALANI

Art arda gelen bilgilendirme ve uyarı açıklamalarının ardından Ankara’da gözler yine, deprem başta olmak üzere olası afet durumları sonrası vatandaşların toplanması için belirlenmiş ‘afet ve acil toplanma alanları’na çevrildi. Kentte, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2016’da hazırladığı ‘Ankara Afet Müdahale Planı’na göre 346 ‘toplanma alanı’ bulunuyor. Aradan geçen sürede toplanma alanlarına yeni yerler eklense de güncel rakam bilinmiyor. Ancak toplanma alanlarının nerede oldukları, AFAD’ın internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden ‘acil toplanma alanı sorgulama’ başlığına tıklanarak ulaşılabiliyor.

MAHALLE PARKLARI, PAZARLAR, OTOPARKLAR

Olası bir deprem ya da afet durumunun ardından yaşanacak kaosun etkisini en kısa süreye indirmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla her ilçe için ayrı ayrı toplanma alanları belirlenmiş durumda. Vatandaşların kolay ulaşımı göz önünde bulundurularak belirlenen toplanma alanları arasında mahalle aralarındaki çocuk oyun ve dinlenme parkları, okul bahçeleri, cami avluları, pazar yerleri ile üniversite stadyumları ve alışveriş merkezi otoparkları yer alıyor. Nüfus yoğunluğuna göre daha sık aralıklarla belirlenen toplanma alanlarının çoğunluğu kent merkezinde bulunuyor. Aralarında Ankara’yla özdeşleşen mekânların da yer aldığı kent merkezindeki toplanma alanlarından bazıları şöyle:

GENÇLİK PARKI, KOCATEPE, DEVRİM

“Altınpark, Mamak Aşık Veysel Parkı, Keçiören Botanik Parkı, Gençlik Parkı, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı, Gazi Üniversitesi Stadı, Güvenpark, Emniyet Parkı, Kocatepe Camii avlusu, 50. Yıl Parkı, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, Kurtuluş Parkı, Göksu Park, ODTÜ Devrim Stadı, Çakırlar Kavşağı, Yenimahalle Cemre Parkı, Sincan Lale Parkı, Harikalar Diyarı.”