Bu güzel Öykü devam etsin

Altındağ’da yaşayan Sühal ve Hasan Elmalıca çiftinin iki yıl önce dünyaya gelen ikinci çocukları Öykü’ye, hareketlerindeki yavaşlık sebebiyle 3.5 aylıkken götürdükleri hastanede Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. Kas gelişimi olmadığı için akranları gibi hareket edemeyen, ayakta duramayan ve cihazlara bağlı şekilde hayatını sürdüren minik Öykü, bugün 23 aylık. Sağlığına kavuşabilmesi için ise Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan ve maliyeti 2 milyon 132 bin euro olan gen tedavisinden yararlanması gerekiyor. Elmalıca çiftinin, çocuklarının tedavisi için eylül ayında başlattıkları bağış kampanyasında ise henüz 702 bin euro toplanabildi.

TEDAVİ PARASININ YÜZDE 32’Sİ TOPLANDI

Bağışlar sayesinde tedavi için gerekli paranın yüzde 32’sini topladıklarını ancak daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen baba Hasan Elmalıca, “Amerika’daki tedavi, 2 yaş altında uygulanıyor. Öykü’nün 2 yaşına girmesine 12 kaldı. Ancak Macaristan’daki başka bir tedavi ise 2 yaş üzeri SMA hastalarına da uygulanıyor. O yüzden daha kısa sürede, daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Epey mesafe kat ettik ama daha fazla kas kaybı olmadan, yavrumuzu tedavi ettirmek istiyoruz” diye konuştu. Tek dileklerinin, çocuklarını kurtarmak olduğunu kaydeden Elmalıca, sözlerine şöyle devam etti:

‘ZAMAN DARALIYOR, KAYBETMEKTEN KORKUYORUZ’

“SMA hastası çocukları olan ve tedavi için destek bekleyen diğer ailelerle de dirsek temasımız var. Şimdiye kadar 6 yavrumuz tedavi için Amerika’ya gitti. Biz de yavrumuzu kurtarmak istiyoruz. Sağ olsun oyuncu ve sanatçılar ile sosyal medya fenomeni isimler de paylaşımlarıyla desteklerini esirgemiyorlar. Çok da faydası oluyor. Ancak artık zamanımız daraldığı için yardımların artmasını bekliyoruz. Tek derdimiz Öykü’müzü de, ablası gibi sağlıklı görebilmek. Onu kaybetmekten çok korkuyoruz. Maddi yadrımda bulunamayacak durumda olanlar da paylaşımlarıyla daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilirler. Herkesin desteğini bekliyoruz.”

ÜNLÜ İSİMLERDEN VE BARO’DAN DA DESTEK

Ailenin @dreamofoyku (Öykü’nün rüyası) adıyla açtığı sosyal medya hesaplarından yadım kampanyası sürdürülüyor. Oyuncu Pelin Akil Altan, sosyal medya fenomenlerinden Hazal Pelin Gençalioğlu gibi isimler de paylaşımlarıyla Öykü’nün sesi olmaya çalışıyorlar. Diğer yandan Ankara Barosu da Öykü için harekete geçti. Öykü’nün amcası avukat Mahmut Elmalıca’nın adı da verilerek baroya kayıtlı tüm avukatlara gönderilen telefon mesajında, “Öykü’nün çok az zamanı kaldı. Hep birlikte başarabiliriz. Öykü’ye umut olabiliriz” ifadeleri kullanıldı.

2 yaşına girmesine 12 gün kalan minik Öykü’ye, gün boyu yanından ayrılmayan ablası 3 yaşındaki Zehra moral veriyor.