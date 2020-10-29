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Ankara Haberleri: Bu coşku hiç bitmeyecek

ANKARA HABERLERİ

Bu coşku hiç bitmeyecek

Hürriyet Haber
29.10.2020 - 23:35 |Son Güncelleme :

Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü, Ankara ve ilçelerinde elde Türk bayraklarıyla bayram coşkusu içinde kutlandı. Caddeler ve binalar Atatürk posterleriyle süslendi.

Hürriyet Haber

Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ilk adresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve mesafeli şekilde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açıldı. Ankaralılar gün boyunca Atatürk’e koştu, akın akın Anıtkabir’e gitti. Ellerine bayraklarını alan genci yaşlısı kadını erkeği her yaştan kent sakini, Cumhuriyet Bayramı’nı kendilerine armağan eden Atatürk’ün huzurunda kutladı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

Ata’nın en küçük ziyaretçisi 5 aylık Elizi Erdağ oldu.

BİRİNCİ MECLİS’E YÜRÜDÜLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayarak, Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus’taki Birinci Meclis’e kadar ‘29 Ekim Kortej Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Korteje dev Atatürk posteri taşıyan askerlerin yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı. Geçit törenini izleyen vatandaşlar güzergâh boyunca elde bayraklarla coşkuya ortak oldu.

Bu coşku hiç bitmeyecek

CUMHURİYET İLE YAŞIT

Ankara Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim 1923 doğumlu Mehmet Okyay’ı evinde ziyaret etti. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet’in 97’nci yıl dönümünde, Milli Savunma Bakan Yardımcı’mız Şuay Alpay’la, Cumhuriyet’le yaşıt Mehmet Okyay amcamızı Nallıhan’ın Kuruca Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettik” ifadesine yer verdi.

Bu coşku hiç bitmeyecek

ELÇİLİK BİNASI KIRMIZI-BEYAZ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Büyükelçi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından “Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!” mesajını paylaştı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

YOLCULARA SÜRPRİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında düzenlediği kutlama adreslerinden biri de AŞTİ oldu. Kırmızı-beyaz balonlarla süslenen ve mili marşların çalındığı AŞTİ’de FOMGET Halk Dansları Topluluğu Seymenler ekibi de sahne aldı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

TÜRK BAYRAĞI OLDULAR

Ankara İtfaiyesi personeli de Merkez İstasyonu’nda Ay yıldızlı Türk Bayrağı’nı oluşturdu.

Bu coşku hiç bitmeyecek

EVLERE SIĞMADIK

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, otobüsle ilçeyi gezerek vatandaşları selamladı. İlçe sakinleri de Cumhuriyet coşkusuna evlerinin balkonundan, penceresinden ve sokaklardan katıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi de kapılarını, Nazım Hikmet’in ‘İnsanlarım’ oyunu ile açtı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

HALK KORTEJİ

Mamak Belediyesi’nin, 75. Yıl Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde başlayan kutlamaları sonrası oluşturulan kortej, ellerinde Türk Bayrakları ile 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüdü. Gökyüzüne 97 ay-yıldızlı balon bırakıldı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

KLASİK TUR

Ankara Klasik Arabalar Kulübü üyeleri Altındağ Belediyesi’nin etkinliğinde ilçeyi turladı. 60 klasik arabanın katıldığı tur Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden başladı. Altınköy Açık Hava Müzesi’nde tamamlandı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

80 VOSVOS İLÇEYİ GEZDİ

Keçiören’de Cumhuriyet coşkusu ‘vosvos’ olarak bilinen klasik araçlarla yaşandı. 80 klasik araç ile Keçiören etrafında tur atıldı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

SPOR MERKEZİ AÇILDI

Çankaya Belediyesi’nin, Çiğdem Mahallesi’nde yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nin açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

GÖLBAŞI’NDA 300 MOTOSİKLETLİ

Gölbaşı Belediyesi’nin Türkiye Motosiklet Federasyonu ile düzenlediği etkinlikte 300 motosikletli ilçe sokaklarında tur attı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in de motosiklet kullandığı kortej, vatandaşların ilgisini çekti.

Bu coşku hiç bitmeyecek

DEMİR ATLILAR PEDALLADI

Ankara Bisiklet Ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) üyesi 60 bisikletli, Kurtuluş Parkı’ndan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’na kenti turladı.

Bu coşku hiç bitmeyecek

BAHÇEDE DEV PORTRE

Batıkent Özel Meraklı Minikler Anaokulu, 25 metrekare büyüklüğündeki Atatürk portresiyle okul bahçesinin duvarını süsledi.

Bu coşku hiç bitmeyecek

AKYURT

Bu coşku hiç bitmeyecek

KIZILCAHAMAM

Bu coşku hiç bitmeyecek

ÇUBUK

Bu coşku hiç bitmeyecek

KAHRAMANKAZAN

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu coşku hiç bitmeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde saat 23 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu coşku hiç bitmeyecek haberi güncellenecektir.

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