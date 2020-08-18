Bu çileye son verin

Haymana Bulvarı'nda özellikle hafta sonu akşam saatlerinde bir trafik kaosu yaşandığına ve bu konuda Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir önerge verdiklerine dikkat çeken Ilıkan, şu ifadelere yer verdi:

"Gölbaşı-Haymana yolu özellikle yaz aylarında günde on binlerce aracın geçtiği bir güzergâh. Trafiğindeki yoğunluk nedeniyle Ankara Konya Karayolu'nu da tıkayacak duruma geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu sorunu bir an evvel çözmeli, bu yaraya neşter vurmalı, bu trafik çilesine son vermeli. Haymana yolunun bu yoğun araç trafiğini karşılayacak şekilde fiziki uygunluğa ulaştırılması, yol ve trafik düzeninin değiştirilerek rahatlatılması gerekmektedir." Koronavirüs sürecinde insanların hafta sonlarını bahçelerinde ve villalarında geçirmek istemesi, Mogan Park’a çok sayıda ziyaretçinin gitmesi ve normalleşme süreciyle birlikte düğünlerin başlaması Haymana Yolu’ndaki trafiği daha da artırdı.