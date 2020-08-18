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Ankara Haberleri: Bu çileye son verin

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Bu çileye son verin

Çiğdem ŞİRİN/İHA
18.08.2020 - 10:36 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, kentte trafiği en yoğun arterlerden biri olan Haymana Bulvarı'ndaki trafik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Çiğdem ŞİRİN/İHA

Haymana Bulvarı'nda özellikle hafta sonu akşam saatlerinde bir trafik kaosu yaşandığına ve bu konuda Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir önerge verdiklerine dikkat çeken Ilıkan, şu ifadelere yer verdi:
"Gölbaşı-Haymana yolu özellikle yaz aylarında günde on binlerce aracın geçtiği bir güzergâh. Trafiğindeki yoğunluk nedeniyle Ankara Konya Karayolu'nu da tıkayacak duruma geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu sorunu bir an evvel çözmeli, bu yaraya neşter vurmalı, bu trafik çilesine son vermeli. Haymana yolunun bu yoğun araç trafiğini karşılayacak şekilde fiziki uygunluğa ulaştırılması, yol ve trafik düzeninin değiştirilerek rahatlatılması gerekmektedir." Koronavirüs sürecinde insanların hafta sonlarını bahçelerinde ve villalarında geçirmek istemesi, Mogan Park’a çok sayıda ziyaretçinin gitmesi ve normalleşme süreciyle birlikte düğünlerin başlaması Haymana Yolu’ndaki trafiği daha da artırdı.

Bu çileye son verin

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bu çileye son verin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2020 tarihinde saat 10 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bu çileye son verin haberi güncellenecektir.

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