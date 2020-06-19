Bölgesel önlemler yeterli olmaz

Şehirler arası dolaşım açık olduğu sürece alınan bölgesel önlemlerin riski ortadan kaldırmaya yeterli olmayacağını savunan Ceyhan, “Diyelim Ankara’da azaltmaya başladınız, maske takma zorunluğu olmayan bir ilden birisi virüs taşıyarak gelir. Sizin bütün aldığınız önlemler boşa gider. Tekrar vakalar artmaya başlar Ankara’da. Vaka sayılarının azalması tamamen alınacak önlemlere bağlı. Bu işin kuralı ve gereği yerine getirilirse bu yöntemlerle vakalar azaltılabilir. Bireysel olarak herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi. Normalleşme sürecinde kaldırılan bazı yasakların yaşanacak vaka artışlarına bağlı olarak yeniden uygulanabileceğini hatırlatan Ceyhan şu değerlendirmeyi yaptı:

ARTIŞ DÖNEMLERİ BEKLENİR

“Bu tablo beklenmeyen bir durum değil. Bu tip normalleşmede; birdenbire bütün tedbirleri kaldırıp normalleştiğiniz zaman arada artış dönemleri beklenir. Yapılması gereken şey bu artış dönemlerine müdahale etmek. En büyük problemimiz, 19 Mayıs’tan bu tarafa vakalarda belirgin bir azalma sağlayamamaktı. Binin biraz altında ve üstünde gidiyorduk. Durağan devam etti. Azalmanın devam etmesi için ek tedbirler alınması gerekiyordu. Ama biz o dönemde tam normalleştik.

SONBAHARA PROBLEMLİ GİRİLİR

Tedbirlerle müdahale etmek lazım. Bizim yalnızca üç ilde maske takma zorunluluğu uygulamamızla istenilen sonuç alınmaz. İstenilen sadece vakaların artışını önlemek değil, aynı zamanda azaltmamız lazım. Yeni vaka sayısı yaz boyunca bin civarında giderse sonbahara çok problemli girilir. Yasaklarla toplumun yüzde 90’ını içeride tutarak bir azalma sağlamıştık. Bir anda azalma durdu. Çünkü belirtisiz bir şekilde virüs taşıyan hastaları tespit edemediğimizden, dolaşımlarını önleyemedik. O dönemde bir de tedbirleri kaldırınca vaka sayıları arttı.”

1 GÜN RİSK GRUBUNA HİZMET VERSİNLER