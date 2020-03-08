Biz yaptık siz de yapabilirsiniz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ‘Başarı Sizsiniz’ adlı söyleşiye, Yenimahalleli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yaşar, “Bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağladığımız zaman güzel, yaşanacak bir ülke olacağız. Mücadelemiz bunun mücadelesi” diye konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan iş kadını Büşra Çetinkaya, kısıtlı bir bütçe, küçük bir bebek ile gözünü karartıp bir cesaretle açtığı kendi stüdyosunu ve sancılı olsa da adım adım başarıya giden iş yolculuğunu anlattı. Çetinkaya, “Bizler yaptık, hepiniz yapabilirsiniz” derken, katılımcılar şunları söyledi:







TRENİ SIRTIMDA TAŞIMIYORUM

Solucan gübresi üretimi yapan Esma Ünal: İlk başlarda, ‘Kız çocuğu bu işi yapamaz’ diye en yakınlarımdan bile eleştiri aldım. Ama vazgeçmedim, bugünlere geldim. Kendinize inanın. Vatman Tuğba Çörtük: 7 yıldır Ankara metrosunda çalışıyorum. 300 erkek personelin arasında 3 kadın vatmanız. Treni sırtımda taşımıyorum. Bilgilerim ve zekamla bu işi yapıyorum. Bu iş erkeğe özel bir iş değil. Bir kadın isterse her işin üstesinden gelebilir. Taze kuru gıda işi yapan Erinç Yurter: Toplumun aslında üreten kısmı kadın. En başta kendimizi, insan neslini üretiyoruz. En değerli şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki isteyelim.