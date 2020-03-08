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Ankara Haberleri: Biz yaptık siz de yapabilirsiniz

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Biz yaptık siz de yapabilirsiniz

Hürriyet Haber
08.03.2020 - 09:52 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Türkiye’de iş yaşamına damga vuran ve başarılarıyla örnek gösterilen iş kadınlarını Yenimahallelilerle buluşturdu.

Hürriyet Haber

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ‘Başarı Sizsiniz’ adlı söyleşiye, Yenimahalleli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yaşar, “Bu ülkede kadın erkek eşitliğini sağladığımız zaman güzel, yaşanacak bir ülke olacağız. Mücadelemiz bunun mücadelesi” diye konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü yapan iş kadını Büşra Çetinkaya, kısıtlı bir bütçe, küçük bir bebek ile gözünü karartıp bir cesaretle açtığı kendi stüdyosunu ve sancılı olsa da adım adım başarıya giden iş yolculuğunu anlattı. Çetinkaya, “Bizler yaptık, hepiniz yapabilirsiniz” derken, katılımcılar şunları söyledi:

Biz yaptık siz de yapabilirsiniz

TRENİ SIRTIMDA TAŞIMIYORUM

Solucan gübresi üretimi yapan Esma Ünal: İlk başlarda, ‘Kız çocuğu bu işi yapamaz’ diye en yakınlarımdan bile eleştiri aldım. Ama vazgeçmedim, bugünlere geldim. Kendinize inanın. Vatman Tuğba Çörtük: 7 yıldır Ankara metrosunda çalışıyorum. 300 erkek personelin arasında 3 kadın vatmanız. Treni sırtımda taşımıyorum. Bilgilerim ve zekamla bu işi yapıyorum. Bu iş erkeğe özel bir iş değil. Bir kadın isterse her işin üstesinden gelebilir. Taze kuru gıda işi yapan Erinç Yurter: Toplumun aslında üreten kısmı kadın. En başta kendimizi, insan neslini üretiyoruz. En değerli şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki isteyelim.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Biz yaptık siz de yapabilirsiniz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mart 2020 tarihinde saat 09 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Biz yaptık siz de yapabilirsiniz haberi güncellenecektir.

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